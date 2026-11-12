Ucranianos enfrentan decisiones difíciles ante el invierno más riguroso de la guerra

KIEV, Ucrania (AP) — Matvii Yermolenko tiene apenas dos años, pero ya es consciente de lo que implica una sirena y una defensa antiaérea. Este invierno, su madre, Kateryna Tsvihun, ha decidido sacarlo de Kiev. "Hay tristeza, pero aún más fuerte es la conciencia de lo que tengo que hacer: irme", afirmó Tsvihun, quien espera regresar en primavera. "No puedo vivir sin Kiev y sin Ucrania. Tengo raíces aquí, mi hijo es ucraniano y mi esposo está luchando por esto".

Los habitantes de Kiev se preparan para lo que muchos consideran será el invierno más duro desde el inicio de la guerra. El año anterior, los cortes en el suministro de calefacción dejaron a miles de personas en apartamentos helados. Actualmente, el sistema energético, que ha sufrido graves daños, enfrenta crecientes dificultades para soportar los ataques rusos, lo que pone a prueba la resiliencia del país. Sin un final del conflicto a la vista, muchos se enfocan en sobrevivir los próximos meses.

La situación en Kiev es crítica. Desde el 22 de agosto, no ha pasado un solo día sin amenazas de ataques aéreos, a menudo seguidos de operativos con drones durante el día y misiles por la noche. Algunos residentes han decidido trasladarse a otras partes del país o al extranjero para pasar el invierno. Aunque es difícil determinar cuántas personas han abandonado la capital, el aumento en la disponibilidad de apartamentos en alquiler podría ser un indicio.

Según Liudmyla Kiriukhina, jefa del departamento de estadística de LUN, una plataforma inmobiliaria ucraniana, "en septiembre, vimos que el número de apartamentos disponibles para alquilar estaba aumentando en Kiev, mientras que disminuía en varias ciudades del oeste". Este cambio podría sugerir que los inquilinos están trasladándose desde la capital hacia el oeste del país.

Con su ventaja en drones y misiles balísticos, Rusia ha ampliado sus objetivos en Kiev, atacando gasolineras, centros de datos, almacenes y puentes vitales para el transporte civil. Los cortes de electricidad han generado problemas en el metro, que es la principal arteria de transporte de la ciudad, y los problemas de suministro de agua son cada vez más comunes. Algunos residentes han criticado la falta de preparación de las autoridades locales para el invierno.

Sin embargo, irse implica costos, y muchos optan por quedarse, abasteciéndose de baterías externas, contenedores para agua y cocinas portátiles de gas. Para Kateryna Tsvihun, el invierno pasado fue extremadamente difícil. No podía soportar la idea de que su hijo enfrentara más cortes de electricidad, y mucho menos la posibilidad de quedarse sin calefacción. Así que le comunicó a su esposo, que es soldado desde 2022, que deseaba pasar este invierno en otro lugar.

No logró encontrar una opción adecuada dentro de Ucrania, pero un grupo de Facebook para madres viajeras la llevó a encontrar refugio en Albania. "El nacimiento de un hijo lo cambia todo", reflexionó. "Antes, por mucho miedo que tuviera, me quedaba en Kiev y ni siquiera pensaba en irme".

Recientemente, Rusia atacó una zona cercana a una estación de metro donde ella y Matvii solían pasear. "Da un poco de miedo quedarse", admitió, "pero sigue siendo nuestro hogar, así que volveremos esta primavera". Tsvihun entregó su estación de energía portátil y otros suministros a familiares que se quedan en Kiev. Para su viaje, empacó solo lo esencial y unos pocos juguetes pequeños de Matvii.

El Ministerio de Energía ucraniano informó que Moscú ha continuado atacando las instalaciones de generación eléctrica. "Los ataques al sector energético no se detienen", indicó el comunicado. El presidente Volodymyr Zelenskyy afirmó que la situación en Kiev es especialmente complicada en este momento, con la población y las empresas enfrentando muchas horas sin electricidad y agua.

Andrii Tkachov, jefe interino de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, advirtió que "este invierno podría ser igual de duro, o incluso más, que el anterior". El Kremlin busca generar crisis y tensiones humanitarias en la capital, que es la más poblada de Ucrania. Tkachov declaró: "El enemigo entiende que los ataques contra Kiev afectarán la moral de todo el país".

A partir del 1 de noviembre, el número de anuncios de alquiler en Kiev había aumentado un 87% en comparación con el 1 de agosto. En septiembre, los precios de los departamentos en alquiler en Kiev subieron, mientras que en ciudades del oeste como Uzhhorod, Leópolis, Chernivtsi e Ivano-Frankivsk disminuyeron. Esto podría indicar que los inquilinos se están trasladando hacia esas zonas.

Kateryna Tymoshenko, de 39 años, llevó a sus dos hijos a una manifestación el 17 de octubre para exigir la renuncia del alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko. Activistas y veteranos acusaron a las autoridades de mala preparación para el invierno. "Su mensaje fue que nos fuéramos... Yo no tengo dinero para irme", afirmó Tymoshenko.

Consideró mudarse al centro o al oeste del país, pero la alta demanda ha elevado los precios, lo que la ha llevado a no encontrar una vivienda asequible. Su esposo está en el frente, así que los preparativos para el invierno han recaído sobre ella. "Espero que sea peor de lo que fue, precisamente por el estado psicológico", expresó. "Espero que al menos haya calefacción y alcantarillado". Si no, incluso quienes están preparados para condiciones duras, como ella, se plantearán irse.

Tymoshenko cuenta con baterías externas y ya se ha mudado a un departamento en un primer piso. "Todo depende de nuestros aliados", concluyó. "A pesar de la resiliencia de nuestra gente, estoy lista para aguantar el mayor tiempo posible. Pero no tenemos dinero, no tenemos armas, no tenemos Patriots. Así que nos vemos obligados a explicar, a pedir, a suplicar".

"Esta es la vida que tenemos", finalizó. "No la hemos elegido".