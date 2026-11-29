Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Durante la madrugada del domingo, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron más de 1.000 drones hacia territorio ruso, logrando impactar en una planta química que produce insumos para la fabricación de combustible de misiles tácticos y balísticos. Esta información fue difundida por canales de Telegram que siguen de cerca el desarrollo del conflicto.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 1.017 drones en más de una veintena de regiones, incluyendo Tartaristán, Kursk, Briansk, Bélgorod y Ástrajan, además de la península de Crimea, que se encuentra bajo control ruso desde 2015.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, indicó que más de 500 drones estaban dirigidos hacia la capital, aunque fueron neutralizados antes de llegar a la ciudad. Detalló que 105 de estos aparatos fueron destruidos al acercarse a la zona urbana, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los objetivos potenciales del ataque fue la planta química de Toliatti, ubicada en la región de Samara, a aproximadamente 800 kilómetros al sureste de Moscú. El canal Astra reportó que esta instalación fue alcanzada nuevamente, luego de haber sufrido daños el pasado 24 de octubre.

El gobernador regional, Viacheslav Fedorischev, admitió que las defensas antiaéreas lograron derribar más de 20 drones que se dirigían hacia infraestructura industrial. Estos ataques ocurren en el contexto de una creciente escalada de operaciones aéreas entre ambos países. El día anterior, Ucrania también había lanzado más de un millar de drones contra Rusia, alcanzando, según medios independientes, una refinería y una estación de bombeo de petróleo.

En medio de esta situación, los esfuerzos de Estados Unidos para facilitar un diálogo en el conflicto no han logrado avanzar, más allá de algunos acuerdos relacionados con el intercambio de prisioneros.