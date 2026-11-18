KIEV (AP) — Ucrania atacó contra dos refinerías petroleras en el sur de Rusia, manifestaron funcionarios el miércoles, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogió la eficacia de las armas producidas en el país que dañaron el estratégico puente de Kerch entre Rusia y la ocupada península de Crimea.

El fuego entre ambos bandos ha continuado incluso mientras las delegaciones esperan noticias sobre otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que planea hablar sobre la guerra con el presidente chino Xi Jinping y el presidente Vladímir Putin de Rusia el jueves durante una visita a China.

El Estado Mayor General de Ucrania indicó que se alcanzaron tanques de almacenamiento en la refinería de Ilsky y que una unidad de procesamiento fue golpeada en la refinería de Afipsky, ambas en la región rusa de Krasnodar. Las dos refinerías, que también fueron atacadas la noche del domingo, pueden procesar alrededor de 95 millones de barriles de petróleo al año y abastecer a las fuerzas rusas en la línea del frente en el sur y el este de Ucrania, señaló.

Funcionarios rusos informaron de asaltos contra dos empresas industriales en la región, pero no dieron detalles.

Ucrania ha disparado contra refinerías mientras busca perjudicar el sector petrolero, un pilar de la economía rusa, y Moscú continúa con su invasión de su vecino.

"Nuestras tecnologías y empresas se están desarrollando muy bien", escribió Zelenskyy en redes sociales.

Zelenskyy sostuvo que los drones y misiles de largo alcance más avanzados de Ucrania se emplearon contra el Puente Kerch en un bombardeo a gran escala la noche del lunes, que fue preparado durante semanas.

"Ahora mismo, estamos entre los tres primeros del mundo en desarrollo tecnológico. En Europa, creo que somos el número uno", expresó Zelenskyy.

El Pentágono ha argumentado que los ataques en lo profundo de Rusia son contraproducentes, pero los aliados europeos de Ucrania no están de acuerdo.

El líder ucraniano afirmó que el ataque contra el puente, que podría obstaculizar las entregas rusas a sus tropas en el frente, estaba justificado por el incesante bombardeo ruso sobre Ucrania.

Las fuerzas de Moscú se han centrado en dejar sin electricidad a Ucrania antes del invierno, con el objetivo de erosionar la moral de la población civil.

Los ataques del mes pasado mataron al menos a 372 civiles ucranianos e hirieron a otros 1.981 —una cifra 95% más alta que en octubre de 2025—, informó el miércoles en redes sociales la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania.

Este año, la guerra ha provocado un número de víctimas civiles "significativamente mayor" que en años anteriores, indicó la agencia.

"Los primeros 10 meses de este año han registrado más muertes de civiles que todo 2025, que a su vez fue peor que el año anterior", declaró Danielle Bell, quien encabeza la agencia de la ONU en Kyiv. "El mundo no debería insensibilizarse ante el mortífero costo que la guerra impone a los civiles de Ucrania".

Las fuerzas rusas atacaron instalaciones energéticas, negocios civiles y edificios residenciales en cinco regiones con drones durante la noche hasta el miércoles y por la mañana, afirmó el primer ministro ucraniano Serhii Koretskyi.

Cuatro personas murieron en un atentado ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa en el sur del país, informaron funcionarios locales el miércoles.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó el miércoles que sus fuerzas utilizaron drones durante la noche para atacar el puerto de Izmail, en la región de Odesa.

Un lanzamiento de drones rusos contra un mercado en la región de Járkiv hirió a 12 personas, incluido un niño de 11 años, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

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Barry Hatton reportó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.