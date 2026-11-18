FOTO: Trump y Putin se encuentran con Xi Jinping en Shenzhen para la cumbre del APEC

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Buenos Aires, 18 noviembre (NA- Xinhua) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, para asistir a la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), programada para los días 18 y 19 de noviembre.

El presidente de China, Xi Jinping, recibió al mandatario estadounidense en el Aeropuerto Internacional Bao’an de Shenzhen, ubicado en la provincia de Guangdong, en el sur de China.

Trump participará de una cumbre con su par de China, más el líder de Rusia, Vladímir Putin, al margen de la Reunión de APEC, como lo anunció oportunamente la Agencia Noticias Argentinas.

Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron además un banquete en Shenzhen a los asistentes.