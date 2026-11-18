Trump y Putin se encuentran con Xi Jinping en Shenzhen para la cumbre del APEC
El presidente de China recibió en el Aeropuerto Internacional Bao’an a los mandatarios estadounidense y ruso en el inicio de la cumbre del APEC que se celebra el 18 y 19 de noviembre.
FOTO: Trump y Putin se encuentran con Xi Jinping en Shenzhen para la cumbre del APEC
Buenos Aires, 18 noviembre (NA- Xinhua) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, para asistir a la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), programada para los días 18 y 19 de noviembre.
El presidente de China, Xi Jinping, recibió al mandatario estadounidense en el Aeropuerto Internacional Bao’an de Shenzhen, ubicado en la provincia de Guangdong, en el sur de China.
Trump participará de una cumbre con su par de China, más el líder de Rusia, Vladímir Putin, al margen de la Reunión de APEC, como lo anunció oportunamente la Agencia Noticias Argentinas.
Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron además un banquete en Shenzhen a los asistentes.
Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo?
La 33ª Reunión de Líderes Económicos del APEC.
¿Quiénes son los principales líderes presentes?
Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin.
¿Cuándo se realiza la cumbre?
Los días 18 y 19 de noviembre.
¿Dónde se lleva a cabo?
En Shenzhen, provincia de Guangdong, China.
¿Qué ofreció Xi Jinping a los asistentes?
Un banquete en Shenzhen.
[Fuente: Noticias Argentinas]