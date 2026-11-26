Donald Trump y Mark Rutte, jefe de la OTAN, hicieron un llamado a Rusia para que se abstenga de "expandir la guerra" en Ucrania. Esta declaración se produjo tras una reunión en la residencia del presidente estadounidense, ubicada en Florida.

El encuentro fue calificado como "extraordinario" y "muy impactante", centrándose en los conflictos de Ucrania e Irán, según un comunicado emitido por la Casa Blanca después de la cita a puerta cerrada en Mar-a-Lago, la residencia de Trump.

"También discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que pueda de manera intencional o no intencional expandir la guerra, y la importancia de obtener una resolución pacífica de la guerra tan rápido como sea posible", señala el comunicado consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El llamado de Trump y Rutte se da a pesar de que el presidente estadounidense había calificado a su par ruso, Vladimir Putin, como su "amigo" durante un encuentro en China la semana anterior.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, criticó las declaraciones de Trump sobre Putin, manifestando en una entrevista con CNN: "Para nosotros, es un asesino".

"Lo que el presidente Trump está haciendo, incluida la reunión en Shenzhen, es poner una prueba a Putin", agregó Rutte en una entrevista con Fox News cuando se le consultó sobre los comentarios del exmandatario republicano.