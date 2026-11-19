FOTO: Trump se reúne con Xi y Putin en China para dialogar sobre armas nucleares y dos guerras

SHENZHEN, China (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump se reunirá el jueves con su homólogo chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladímir Putin, en un encuentro que podría representar un punto de inflexión en la historia mundial o convertirse en una simple sesión fotográfica que rápidamente se olvide.

En esta reunión trilateral, Trump pondrá a prueba su reputación como negociador, presentando el encuentro con Xi y Putin —dos de los principales rivales de Estados Unidos— como una oportunidad para establecer reglas de control de armas nucleares y abordar las guerras en Ucrania e Irán. Sin embargo, los expertos han mantenido bajas las expectativas sobre posibles avances significativos.

El presidente estadounidense destacó que la ventaja de reunirse con ambos líderes al mismo tiempo radica en la colaboración entre sus países. "A los dos les cae bien Trump. Ahora, ¿qué pasará después de mí? Eso no sabría decírselo", comentó Trump en una entrevista con Fox News.

Trump tiene planeada una reunión bilateral con Xi —su tercer encuentro significativo este año— antes de la reunión trilateral. También se reunirá por separado con Putin, siendo este el primer diálogo entre ambos desde su encuentro en Alaska el año pasado, donde no lograron concretar un acuerdo para mitigar la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente ha presumido de su buena relación con Putin y ha evitado imponer nuevas sanciones contra Moscú. Las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania han decaído, evidenciándose en las interrupciones del apoyo satelital a los drones de Kiev durante el conflicto.

Entre los asistentes a la reunión se encuentra Elon Musk, cuya empresa SpaceX ha restringido intermitentemente el sistema satelital Starshield, utilizado por Ucrania para sus operaciones de drones.

La reunión está programada para llevarse a cabo después de una sesión con otros líderes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el jueves por la mañana, y se espera que sea el evento principal del viaje de Trump por Asia, que comenzó en Filipinas.

El mandatario estadounidense ha expresado su deseo de discutir los arsenales nucleares de los países presentes. El último acuerdo de armas nucleares entre Moscú y Washington, conocido como Nuevo START, expiró en febrero, y Trump busca un nuevo acuerdo que incluya a China. Sin embargo, Beijing tiene poca motivación para aceptar limitaciones, ya que su arsenal es considerablemente menor al de Estados Unidos y Rusia.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Arms Control Association, advirtió que, en el mejor de los casos, el despliegue escénico de Trump podría iniciar un proceso hacia conversaciones sostenidas para reducir los arsenales nucleares. "Necesitamos más que teatro diplomático y oportunidades para fotos entre Xi, Putin y Trump en la APEC", afirmó Kimball. "Y una reunión probablemente no producirá avances drásticos".

En su entrevista, Trump mencionó que solicitar a un líder que reduzca arsenales nucleares "es algo muy difícil de hacer".

Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores de Putin, indicó que los líderes discutirán la guerra en Ucrania, aunque la agenda no está completamente definida. Trump ha manifestado su interés por hablar sobre este conflicto y el de Irán.

Las ambiciones de Trump evocan una era de política de grandes potencias, donde los países más poderosos deciden el destino de naciones más pequeñas. Está negociando con China y Rusia sin la participación de Ucrania ni de naciones como Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, que también tienen intereses en el resultado de estas conversaciones.

El presidente ha buscado abiertamente el Premio Nobel de la Paz, a pesar de llevar a cabo acciones militares contra Venezuela e Irán. También ha amenazado con tomar Groenlandia por la fuerza a Dinamarka, lo que condujo a un acuerdo para establecer bases militares estadounidenses en la isla.

Desde hace tiempo, Trump cree que su capacidad para crear relaciones personales le brinda una ventaja en la diplomacia. Xi apeló a su ego el miércoles al recibir al Air Force One, donde ambos líderes transformaron su apretón de manos en un abrazo.

Sin embargo, Trump no parece disfrutar de la misma relación profunda que Xi y Putin comparten. A pesar de los elogios que Trump ha hecho a los autócratas, esa calidez no siempre ha sido correspondida de igual manera.

Durante la APEC, Xi llamó a Putin "mi viejo amigo" al saludarlo, a lo que Putin respondió que Xi era su "querido amigo". China ha sostenido económicamente a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, proporcionando un apoyo financiero tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes, con una visión a largo plazo, como expresó Xi al Putin: "Han aportado mayor estabilidad y certidumbre a un mundo marcado por cambios entrelazados y turbulencias".

Ambos líderes discutieron sobre la guerra en Ucrania durante sus conversaciones, según Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.

En contraste, durante la visita de Xi a la Casa Blanca en septiembre, fue más reservado, comentando que habían construido una "relación personal y se habían mantenido en contacto". Trump y Xi se reunirán un total de cuatro veces este año, siendo su último encuentro programado para diciembre en la cumbre del G20, que se celebrará en el Trump National Doral Golf Club en Florida.

Ucrania y sus aliados europeos muestran desconfianza hacia la reunión trilateral, temiendo quedar excluidos del proceso. El canciller alemán Friedrich Merz ha expresado que los europeos temen que se repita un "momento Anchorage", refiriéndose a la reunión Putin-Trump del año pasado en Alaska, de la que surgieron propuestas rechazadas por Ucrania y sus socios.

A pesar de que Trump percibe su relación con Beijing como positiva, no ha resultado en cambios significativos entre las dos principales economías del mundo. China continúa registrando superávits comerciales considerables, mientras que Estados Unidos enfrenta déficits casi iguales.

La competencia entre Washington y Beijing por liderar el desarrollo de inteligencia artificial se ha intensificado en las últimas semanas. Jensen Huang, aliado de Trump, renunció como director general de Nvidia tras admitir una relación extramatrimonial con Alice Huang, cuya empresa facilitó a China el acceso a circuitos integrados avanzados, utilizados para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. El gobierno chino ha negado que Alice Huang sea una agente de su país.

Trump ha evitado imponer restricciones más severas a China en el acceso a chips, lo que indica que no desea ofender a Beijing y empeorar las relaciones.

Antes de la APEC, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial, Jamieson Greer, se reunieron con el viceprimer ministro chino He Lifeng.

Los funcionarios estadounidenses indicaron que China no ha cumplido completamente con los compromisos asumidos el año pasado en la reunión entre Trump y Xi sobre la compra de más productos agrícolas y la flexibilización de restricciones a minerales de tierras raras, esenciales para el desarrollo de productos electrónicos.

La tregua comercial entre Washington y Beijing, alcanzada el año pasado tras aumentos arancelarios recíprocos, expirará el 10 de enero de 2027.

Los funcionarios de Trump han sugerido la posibilidad de abrir el comercio con Rusia —actualmente bajo fuertes sanciones— como un incentivo para poner fin a las hostilidades en Ucrania, mostrando que Trump considera el comercio como una herramienta de política exterior.

Mientras tanto, China y Rusia han utilizado el comercio para respaldar a Irán, incluso durante la guerra de Estados Unidos contra ese país, lo que ha elevado los precios de la energía y disminuido el crecimiento económico global.