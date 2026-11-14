Trump redefine su estrategia sobre Irán tras elecciones en EE.UU., generando incertidumbre en Oriente Medio

FOTO: Con cambio de retórica sobre Irán tras las elecciones en EE.UU., Trump deja a Oriente Medio en vilo

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su visión sobre el futuro de la guerra con Irán tras la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de la semana pasada. Desde entonces, en sus interacciones con medios, ha logrado distanciarse de la idea de llevar a cabo nuevos ataques, así como de la posibilidad de entablar nuevas conversaciones con los representantes de la República Islámica para poner fin a un conflicto que se extiende por ocho meses.

Al día siguiente de las elecciones, Trump reconoció que los efectos de la guerra y las turbulencias económicas globales que esta ha generado fueron en parte responsables de la derrota de su partido, aunque afirmó que había tomado la decisión correcta. A principios de esta semana, se reunió a puerta cerrada con el primer ministro de Qatar en la Casa Blanca y luego declaró a los reporteros que consideraba poco probable que ordenara nuevos ataques de gran envergadura contra Irán, sosteniendo que la guerra "militarmente está, en la práctica, terminada".

Sin embargo, el jueves, Trump volvió a cuestionarse si debía apresurarse a encontrar una solución definitiva, afirmando que Washington ya no necesita un acuerdo con Teherán y ordenando al vicepresidente JD Vance, quien había sido su principal negociador en las conversaciones de paz, que se concentrara en la campaña interna contra el fraude electoral.

Mientras tanto, Trump advirtió a Teherán que su ejército está "listo para actuar" y está monitoreando Pickaxe Mountain, una instalación vinculada al programa nuclear iraní, en busca de señales de actividad. "Si algo no sale bien, no dudaría" en actuar, afirmó el presidente en una entrevista con el locutor conservador Hugh Hewitt.

Los cambios en el tono del mandatario han generado incertidumbre sobre el futuro de la guerra, en un contexto donde sus aliados deben lidiar con las repercusiones económicas del conflicto. El senador demócrata Cory Booker, de Nueva Jersey, criticó a Trump por actuar como un "pirómano" que ha incendiado la política exterior de EE.UU.

La ambigüedad de Trump se espera que influya en su próxima visita a Filipinas y al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, China, donde se reunirá con los líderes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente. Se anticipa que abordará temas relacionados con Irán y los arsenales nucleares de estas tres potencias.

La Casa Blanca no ofreció comentarios directos sobre la retórica poselectoral de Trump respecto a Irán, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que el enfoque del presidente está debilitando la economía iraní de manera significativa. "El daño económico que estamos infligiendo a ese régimen es tan grande que no hay necesidad de acción militar porque los hemos debilitado mucho", afirmó Rubio.

Qatar, como principal mediador, continúa intentando negociar un acuerdo provisional que restablezca el tránsito por el estrecho de Ormuz, crucial para el flujo de petróleo y gas natural hacia los mercados mundiales, mientras deja abiertas las opciones para futuras conversaciones entre EE.UU. e Irán.

No obstante, la incertidumbre persiste tras los comentarios cambiantes de Trump, según dos diplomáticos de Oriente Medio que prefirieron mantener el anonimato. Aunque la situación parecía prometedora a principios de semana tras la reunión entre Trump y el primer ministro de Qatar, la declaración del republicano en redes sociales, en la que mencionó que EE.UU. no necesita un acuerdo con Irán, ha generado confusión sobre sus verdaderas intenciones.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz continúan siendo una preocupación, con un aumento de incidentes contra buques comerciales, según la ONU. A pesar de esto, Trump considera que los envíos de petróleo están volviendo a niveles previos a la guerra, lo que le permitiría dejar que los países del golfo negocien un acuerdo con Teherán sobre la gestión del paso.

Por su parte, Irán sigue sin estar dispuesto a entablar negociaciones sobre su programa nuclear hasta que EE.UU. acepte varias condiciones fundamentales. La retórica iraní también se mantiene firme, con el embajador adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, advirtiendo que si EE.UU. o Israel reanudan los bombardeos, ofrecerán "una respuesta inmediata y decisiva".

Rubio reiteró que Washington no se opone a que los mediadores continúen sus esfuerzos, afirmando que Trump estará a favor de cualquier acuerdo que no sea "estúpido" o "malo". Michael Singh, del Washington Institute for Near East Policy, anticipa que la situación se mantendrá en un punto muerto, con ambos países atrapados en un dilema por el estrecho de Ormuz, mientras la Casa Blanca mantiene el bloqueo naval que limita la llegada de crudo iraní al mercado mundial.

Singh considera que la estrategia de asfixiar económicamente a Irán es una opción más atractiva para Trump que la escalada militar o hacer concesiones a Teherán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.