Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó el jueves que exhortó al presidente ruso, Vladimir Putin, a llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania "rápidamente" durante conversaciones que sostuvieron en China la semana pasada.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras su encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que tuvo lugar el miércoles por la noche en Mar-a-Lago, Florida. Esta reunión se centró en los conflictos en Ucrania e Irán, según un comunicado emitido por la Casa Blanca.

"Durante mis conversaciones en China con Vladimir Putin, dediqué mucho tiempo a plantearle que me gustaría ver al presidente Putin retirar toda agresión militar contra territorios en Europa, con la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y que se logre pronto", expresó Trump en su cuenta de Truth Social.

Estas afirmaciones se dan en un contexto donde Trump había calificado días atrás a Putin como su "amigo" después de la reunión en China, lo que generó críticas por parte del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. En respuesta, el Kremlin acusó a Ucrania de intentar expandir el conflicto.

La situación se torna más crítica ya que el próximo 2 de diciembre en Bruselas, Bélgica, se llevará a cabo una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Esta cumbre será fundamental para definir el rumbo de las negociaciones diplomáticas orientadas a alcanzar la paz en la región.