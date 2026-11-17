MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Filipinas el martes, donde tiene programadas reuniones con socios regionales, enfocándose en temas comerciales y buscando un respiro tras enfrentar diversos reveses en su país, que incluyen desde interrupciones en el tráfico aéreo hasta un escándalo que ha sacudido la industria global de la IA.

La capital filipina, Manila, es la primera parada de Trump en un viaje de tres días que lo llevará posteriormente a China para mantener conversaciones nucleares trilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, además de una posible reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Este es el primer viaje internacional de Trump desde que su partido sufrió importantes pérdidas en las elecciones de medio término. Tanto la Casa Blanca como los mercados bursátiles han sido impactados por la salida de Jensen Huang de Nvidia, quien admitió haber mantenido una relación extramarital con una supuesta agente del gobierno chino, aunque Beijing ha negado cualquier implicación.

Las primeras horas de Trump en Filipinas estarán marcadas por una serie de eventos que buscan reforzar la alianza con el país, que es el aliado con tratado más antiguo de EE.UU. en Asia. Trump asistirá a una recepción con cócteles y una cena con otros líderes mundiales, como parte de su participación en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde será el invitado de honor.

Los líderes de la ASEAN han estado trabajando en un pacto de no agresión con China en las disputadas aguas del mar de China Meridional, una ruta comercial vital. En años recientes, los enfrentamientos han aumentado, especialmente entre las fuerzas de guardacostas y navales de China y Filipinas.

La agenda del día para Trump incluye una reunión con los líderes del Quad, un grupo que integra a EE.UU., Australia, India y Japón, con el objetivo de contrarrestar la influencia china en la región Asia-Pacífico. Esta será la primera reunión de los líderes del Quad desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado.

Se anticipa que Trump firme un acuerdo comercial con Tailandia, en línea con su enfoque hacia la guerra comercial que inició el año pasado, respaldada por amenazas arancelarias. En octubre pasado, EE.UU. anunció un marco comercial con Tailandia que incluye la eliminación de aranceles sobre la mayoría de los productos estadounidenses y la reducción de barreras para la importación de automóviles y alimentos.

Además, Trump participará en una "cumbre especial" con los líderes de la ASEAN, donde se abordarán temas como la profundización de la cooperación comercial y de seguridad, así como conflictos regionales, incluyendo la violencia en Myanmar y las disputas en el mar de China Meridional.

Unos 1.500 manifestantes de izquierda realizaron una protesta en Manila antes de la llegada de Trump, pidiendo a los líderes filipinos que no sigan la política exterior de EE.UU. Agitaron banderas rojas y levantaron una pancarta que decía: "¡Resistan la guerra y el saqueo de Estados Unidos!".

El líder de la protesta, Teddy Casiño, expresó que el gobierno filipino no debería negociar con un "perdedor" como Trump y solicitó una política exterior independiente para Filipinas.

Trump recibirá el miércoles una cálida bienvenida con alfombra roja y honores militares del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., seguido de un banquete de Estado en el palacio presidencial de Malacanang. Se espera que ambos líderes reafirmen su compromiso con la alianza bilateral.

Las autoridades también están organizando una posible reunión con Imelda Marcos, madre del presidente, quien, a sus 97 años y en silla de ruedas, podría asistir si su salud lo permite.

La amistad entre Trump y la familia Marcos ha perdurado a lo largo de los años, con el embajador filipino en Washington, Jose Manuel Romualdez, comentando que Trump frecuentemente pregunta por Imelda. Durante una visita previa de Marcos Jr. a la Casa Blanca, llevó una nota de su madre agradeciendo a Trump su apoyo a Filipinas.

Antes de dirigirse a Shenzhen, China, para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, se espera que Trump anuncie una serie de acuerdos comerciales e inversiones en sectores clave como la aviación, defensa, energía y tecnología.