Trump inicia gira por Asia con cumbre clave junto a Xi Jinping y Putin en China

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emprenderá esta semana un viaje a Asia que iniciará en Filipinas y culminará en Shenzhen, China. En este último destino, participará en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y, de manera paralela, se reunirá con sus homólogos Xi Jinping y Vladimir Putin.

Trump comenzará su recorrido en Manila este martes, donde se encontrará con líderes del sudeste asiático y de otras regiones, antes de trasladarse a Shenzhen para el foro mencionado, según informaron diversos medios internacionales consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

Con una frágil tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China extendida hasta principios del próximo año, y con más diálogos entre Trump y Xi programados para diciembre en la cumbre del G20 en Miami, algunos analistas habían evaluado inicialmente la reunión en Shenzhen como de escasa relevancia, según un informe de la agencia de noticias Reuters.

Trump llegará a esta cita tras la reciente derrota de su partido en las elecciones de medio término y en medio de controversias internas relacionadas con la guerra contra Irán, así como el escándalo que rodea al director ejecutivo saliente de Nvidia, Jensen Huang, señalado por sus vínculos estrechos con el mandatario estadounidense.

Analistas en China han expresado su preocupación de que la situación en torno a Nvidia, que incluye acusaciones sobre la desviación de semiconductores restringidos hacia clientes chinos, endurezca la postura de Estados Unidos hacia Pekín.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, declaró la semana pasada que existe un creciente consenso en el Congreso sobre la necesidad de restringir aún más el acceso de China a los chips avanzados tras el escándalo. Se anticipa que los demócratas ejercerán presión sobre este asunto cuando asuman la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en enero.

Esto se debe a que el director saliente de Nvidia se vio envuelto en un escándalo relacionado con un romance extramatrimonial con una mujer acusada de ser espía china, un hecho que fue desmentido por Pekín.