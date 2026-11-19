Buenos Aires, 19 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos, China y Rusia, como potencias nucleares, tienen una responsabilidad especial y de gran importancia en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundial.

Trump pronunció estas declaraciones en una cumbre tripartita entre China, Rusia y Estados Unidos, celebrada en Shenzhen, junto a sus pares Xi Jinping, y Vladímir Putin, representantes de los otros dos países involucrados, mencionados en primer término. La cumbre es un evento histórico de enorme importancia que atrae la atención mundial, afirmó Trump y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Añadió que los tres países deben prevenir conjuntamente la proliferación nuclear y evitar las consecuencias catastróficas que las armas nucleares podrían acarrear para la humanidad.

Tras señalar que el diálogo es esencial para preservar la estabilidad y lograr la paz, y que todos los problemas deben resolverse a través de esta vía, el mandatario estadounidense expresó su esperanza de que los tres líderes trabajen juntos en aras de proteger mejor el planeta Tierra y hacer que el futuro sea más seguro.