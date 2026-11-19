Trump destaca el papel crucial de EE.UU., China y Rusia para la paz mundial
El presidente de Estados Unidos subrayó la importancia de la colaboración entre las tres naciones nucleares para mantener la paz y prevenir la proliferación de armas.
FOTO: Donald Trump
Buenos Aires, 19 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos, China y Rusia, como potencias nucleares, tienen una responsabilidad especial y de gran importancia en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundial.
Trump pronunció estas declaraciones en una cumbre tripartita entre China, Rusia y Estados Unidos, celebrada en Shenzhen, junto a sus pares Xi Jinping, y Vladímir Putin, representantes de los otros dos países involucrados, mencionados en primer término. La cumbre es un evento histórico de enorme importancia que atrae la atención mundial, afirmó Trump y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.
Añadió que los tres países deben prevenir conjuntamente la proliferación nuclear y evitar las consecuencias catastróficas que las armas nucleares podrían acarrear para la humanidad.
Tras señalar que el diálogo es esencial para preservar la estabilidad y lograr la paz, y que todos los problemas deben resolverse a través de esta vía, el mandatario estadounidense expresó su esperanza de que los tres líderes trabajen juntos en aras de proteger mejor el planeta Tierra y hacer que el futuro sea más seguro.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Trump?
Destacó que EE.UU., China y Rusia tienen una responsabilidad importante en el mantenimiento de la paz mundial.
¿Dónde se realizó la cumbre?
La cumbre se llevó a cabo en Shenzhen, China.
¿Con quiénes se reunió Trump?
Se reunió con Xi Jinping y Vladímir Putin, líderes de China y Rusia, respectivamente.
¿Qué enfatizó sobre la proliferación nuclear?
Dijo que los tres países deben trabajar juntos para prevenir la proliferación nuclear.
¿Cuál es la importancia del diálogo según Trump?
El diálogo es esencial para mantener la estabilidad y resolver problemas entre las naciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]