Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó que los resultados económicos en su país han sido "fenomenales" en los últimos dos años, aunque reconoció que su administración no logró transmitir adecuadamente este mensaje.

"No pudimos hacer llegar el mensaje", declaró Trump, quien también admitió que su política migratoria había sido demasiado severa, según las declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el análisis del medio RFI, Trump "parece haber tomado nota de que el 58% de los estadounidenses considera que su gobierno ha ido demasiado lejos al deportar a inmigrantes en situación irregular", tras sus primeras declaraciones como mandatario luego de las elecciones de medio término.

"Creo que recibí una A+ por cerrar la frontera. Me dan calificaciones muy altas por expulsar a los malos", afirmó el presidente en su entrevista con CBS.

Sin embargo, agregó: "Pero me perjudica que también hayamos deportado a personas que tenían buenos empleos y que habían cometido una sola infracción de la ley: haber entrado ilegalmente al país. […] Creo que puede ser demasiado dura, sí".

Sus opositores consideran que este cambio de postura no es significativo, dado que hace solo dos días designó como jefe de Gabinete a Stephen Miller, un defensor de la derecha dura que jugó un papel fundamental en la política de deportaciones masivas.

Trump también abordó el tema de la guerra en Ucrania, indicando que el país saldrá del conflicto con Rusia de una manera distinta a la que tenía antes del inicio de las hostilidades.

Durante la entrevista con CBS News, el mandatario fue consultado sobre si esperaba que Ucrania finalizara el conflicto con un acuerdo que garantizara su libertad e independencia.

"Creo que lo vamos a conseguir, y creo que va a suceder y que acabarán teniendo una Ucrania con una forma un poco diferente", respondió Trump.

El presidente atribuyó las dificultades para alcanzar la paz al "odio" existente entre el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Cuando se celebró su primera reunión, se mostró una gran falta de respeto hacia Rusia", indicó Trump. Aseguró que el conflicto ucraniano está cerca de resolverse y destacó su papel en el desenlace futuro.

"Creo que esa guerra va a terminar, y va a terminar pronto. Y la única razón por la que va a terminar es gracias a mí", subrayó.

Trump también mencionó que "heredó" el conflicto de su predecesor y que, de haber sido presidente en ese momento, las hostilidades "no habrían comenzado nunca".

Agencia NA