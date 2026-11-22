Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que un ciberataque ha tenido como objetivo el Centro Nacional de Información Criminal del FBI. Esta base de datos es esencial para las fuerzas de seguridad de todo el país, ya que se utiliza para consultar órdenes de detención y para la búsqueda de prófugos y personas desaparecidas.

Trump hizo referencia al ataque durante una entrevista telefónica con Fox News, donde expresó su descontento: "No es bueno, no me gusta", indicando que se había enterado recientemente del incidente.

El FBI está llevando a cabo una investigación sobre el suceso, según informaron fuentes cercanas al caso citadas por CNN y NBC News. Hasta el momento, la agencia ha declinado hacer comentarios sobre el ataque, y aún se desconoce quién fue el responsable, así como si se extrajeron o alteraron datos de la base de datos.

La base, conocida por la sigla NCIC, contiene antecedentes penales, registros de vehículos robados y otros bienes, además de alertas sobre personas buscadas. Es administrada por los servicios de información criminal del FBI y es consultada por organismos policiales locales, estatales y federales.

Durante la entrevista, Trump sugirió que el ataque podría revelar información relacionada con la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran esta afirmación, y de acuerdo con ABC News, esa investigación no está relacionada con los registros de la base atacada.