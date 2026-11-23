Buenos Aires, 23 noviembre (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el lunes una imagen generada por inteligencia artificial del recientemente restituido director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que lo muestra levantando un sostén rojo en el aire, parodiando la icónica fotografía del propio mandatario levantando el puño tras el intento de asesinato en su contra en 2024.

En la imagen compartida en Truth Social, el rostro ensangrentado de Trump fue sustituido por el de Huang, quien también presenta sangre en un costado. A su puño se le añadió una prenda interior roja, mientras que la bandera estadounidense fue reemplazada por una bandera de Nvidia en el fondo, reportó la cadena CNN y supo Noticias Argentinas.

Trump suele recordar aquel momento en Butler, Pensilvania, donde levantó el puño en el aire y exclamó: "¡Lucha, lucha, lucha!", una frase que ha resonado en su discurso político desde entonces.

El mensaje de Trump a Huang tras su despido fue similar: "Lucha".

"Nadie se ha recuperado así", afirmó Trump a CNBC el lunes, refiriéndose a la reincorporación de Huang.