Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) - En una reciente declaración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán muestra interés en alcanzar un acuerdo con su país, aunque se mantiene "renuente" a aceptar los términos que Washington establece como aceptables.

"Irán quiere lograr un acuerdo, pero no quiere lograr un acuerdo que sea aceptable para mí", expresó Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde abordó el tema de las negociaciones con la nación persa.

En el marco de estos esfuerzos, los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieron el jueves una reunión en Berlín con altos funcionarios de Catar para discutir las posibilidades de mediación, según informó el medio estadounidense Axios.

En una conversación telefónica previa con Axios, Trump había indicado que no tomará decisiones sobre sus futuras acciones respecto a Irán hasta el próximo año.

Por otro lado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, manifestó el lunes que la paz en la región del oeste de Asia no se restablecerá sin poner fin a la guerra en Líbano.