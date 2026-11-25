FOTO: Trump aumentará los aranceles a China, la UE, Brasil y otros socios comerciales de EEUU

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado su intención de aumentar los aranceles a los productos provenientes de China en un 20% adicional. Además, se prevé un incremento en los impuestos a las importaciones de productos de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros nueve socios comerciales importantes.

La implementación de estos nuevos aranceles busca desincentivar el exceso de producción manufacturera en estas economías, que, según el gobierno republicano, se ve impulsada por subsidios y otras barreras comerciales que colocan a los fabricantes estadounidenses en una situación desventajosa. Asimismo, los impuestos están destinados a compensar los ingresos arancelarios que se han perdido tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en febrero dictaminó que Trump no podía declarar una emergencia económica para eludir al Congreso e imponer aranceles generalizados.

Un alto funcionario del gobierno brindó detalles sobre los aranceles propuestos durante una llamada nocturna con periodistas el martes, justo antes de la publicación de investigaciones sobre las prácticas comerciales de 12 países, la UE y Taiwán. Este funcionario solicitó permanecer en el anonimato debido a que la información no había sido publicada oficialmente por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.

Es importante destacar que los aranceles aún se encuentran en fase de propuesta y el funcionario no proporcionó plazos específicos para su posible implementación. La presentación de estos aranceles, que se realizó a primera hora del miércoles, un día antes del Día de Acción de Gracias, marca un nuevo giro polémico en la política económica de Trump.

En las recientes elecciones de mitad de mandato, los votantes expresaron su descontento hacia los republicanos, otorgando mayorías a los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado. Aproximadamente dos tercios de los votantes afirmaron que las políticas de Trump han perjudicado la economía, según una amplia encuesta del electorado estadounidense realizada por The AP Voter Poll en los 50 estados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.