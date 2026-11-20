Buenos Aires, 20 noviembre (NA)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que su relación con el mandatario ruso, Vladímir Putin, es considerada por él como "algo muy bueno".

Trump abordó una variedad de temas durante la rueda de prensa, que se llevó a cabo tras su reciente viaje a China, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J. D. Vance. En la primera fila de la sala se encontraban el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller.

El presidente afirmó: "Me llevo bien con Rusia. Me llevo bien con China. Me llevo bien con mucha gente", según reportes de la cadena CNN y Noticias Argentinas. A inicios de esta semana, Trump había calificado a Putin como su "amigo" durante una reunión con él y el líder chino, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen, China. Estos comentarios provocaron críticas inmediatas, incluida la del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien no participó en la reunión.

Cuando se le preguntó si considera a Putin un amigo de Estados Unidos, Trump aclaró que no puede hablar en nombre del país, pero subrayó que mantiene una "relación muy buena" con el líder ruso. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Putin lo engañe mientras continúa el conflicto en Ucrania, Trump respondió: "A él le encantaría terminar la guerra. Para ser sincero, es algo muy difícil de lograr", añadiendo que Estados Unidos está tratando de ayudar a ambas partes.

El mandatario mencionó: "Sostuve una reunión bilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien expresó claramente su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por vías diplomáticas. También hablé con nuestros representantes, que están haciendo un buen trabajo; pero es una labor difícil, muy difícil. El problema es que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y el presidente Putin sienten un odio tremendo el uno por el otro, y eso nunca es sencillo", explicó Trump.

El presidente también se quejó de que Irán no está negociando de buena fe para poner fin a la guerra, lamentando que "llevan 51 años tomándole el pelo a la gente". Dijo: "Quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren uno que yo pueda aceptar. Queremos un acuerdo de verdad, no un acuerdo falso como los que han estado haciendo durante 51 años", agregó.

A pesar de las tensiones, Trump destacó la reciente caída en los precios de la gasolina como una señal de progreso, y aseguró que estos seguirán disminuyendo, aunque reconoció que el momento en que esto ocurra "también depende de cómo resolvamos las cosas con Irán".

Trump reafirmó que Estados Unidos "no permitirá" que Irán fabrique una "bomba sucia" y aseguró que su administración estaría al tanto si Teherán intentara hacerlo. "Existe el rumor de que están fabricando una bomba sucia", declaró. "Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán. Sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos", afirmó el presidente.

Además, Trump hizo hincapié en que nunca permitirá que Irán desarrolle un arma nuclear, instando a su audiencia a "leer" sus labios. El mandatario comentó que abordó la cuestión de Irán durante su reciente reunión tripartita con Xi Jinping y Vladímir Putin. "Hablamos extensamente sobre cómo garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear", concluyó, calificando al régimen iraní de "loco".