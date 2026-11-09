Trump aclara que solo bromeaba sobre Dana White como portavoz de la Casa Blanca

Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que su comentario sobre la posibilidad de que Dana White, director ejecutivo de la empresa Ultimate Fighting Championship (UFC), asumiera el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca fue solo una broma. En una declaración a los periodistas, Trump afirmó: "Les diré que solo estaba bromeando", y explicó que había compartido imágenes de destacados luchadores de la UFC como parte de esta broma.

Trump había hecho la sugerencia en una publicación en su red social Truth Social, donde anunció que había ofrecido el puesto a White, generando una ola de cobertura mediática sobre el tema. En el post, el presidente destacó: "Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos". Además, solicitó que White trajera consigo a asistentes, incluso si no eran del país.

En su mensaje, Trump también expresó: "Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!" A pesar de la controversia generada, el presidente se mantuvo firme en que su intención no era seria y que solo buscaba hacer una broma.