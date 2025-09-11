En vivo

Tribunal Supremo de Brasil condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro. Se espera la sentencia, que podría ser de décadas de prisión.

11/09/2025 | 16:44Redacción Cadena 3

FOTO: Bolsonaro, cada vez más complicado.

La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal de Brasil votó este jueves para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022. El exmandatario fue declarado culpable de cinco cargos, y se espera que el panel de cinco jueces decida la sentencia, que podría equivaler a décadas de prisión.

El fallo profundiza la división política en Brasil y probablemente provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos. Según supo Noticias Argentinas, el juicio a Bolsonaro cobró nueva relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños a la situación legal de su aliado, calificándolo de "caza de brujas".

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, declaró que Bolsonaro era el líder de un complot golpista y de una organización criminal, y votó a favor de condenarlo. La jueza Cármen Lúcia se sumó a esta decisión, consolidando la mayoría en el panel.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal. Sus abogados han anunciado que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo, compuesto por 11 jueces.

A pesar de sus problemas legales y de haber sido inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030, Bolsonaro sigue siendo una figura política poderosa en Brasil. Se espera que, tras este fallo, elija a un heredero político para competir en las próximas elecciones presidenciales contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, la condena podría motivar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar una amnistía a través del Congreso. El debate sobre la sentencia se espera para el viernes, y podría intensificar la presión sobre el expresidente para definir su futuro político.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado por el Supremo Tribunal de Brasil? El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por intentar un golpe de Estado.

¿Cuáles son las posibles consecuencias de la condena? Se esperan décadas de prisión y posibles intentos de amnistía en el Congreso brasileño.

¿Qué dijo el juez Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro? Declaró que Bolsonaro era el líder de un complot golpista y de una organización criminal.

¿Dónde se encuentra actualmente Bolsonaro? Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal durante el veredicto.

¿Qué futuro se vislumbra para Bolsonaro a pesar de la condena? Aún es visto como una figura política poderosa y se espera que elija un sucesor para las próximas elecciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

