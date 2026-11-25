Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras la explosión de un camión que transportaba cilindros de gas, lo que generó un inmenso incendio en el norte de El Cairo, según lo informado por el Ministerio de Salud este miércoles.

Las imágenes captadas por transeúntes mostraban llamas intensas y grandes nubes de humo que se elevaban desde el barrio de Al Warraq, en el distrito de Imbaba, provincia de Guiza.

El accidente ocurrió en la carretera de circunvalación de Warraq, donde el camión sufrió un incidente que derivó en esta tragedia. Al menos 39 ambulancias se movilizaron para llevar a cabo las labores de rescate y trasladar a los heridos a diferentes hospitales, luego de que el fuego se desatara en las cercanías del túnel 10. El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, indicó que se están coordinando esfuerzos para asegurar la atención médica de los afectados, tal como reportó el sitio DW.

Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza llegó al sitio y determinó que el accidente se produjo cuando el camión, cargado con productos derivados del petróleo, se desvió de su ruta y chocó contra una barrera de hormigón, desencadenando la explosión y el incendio de su carga, que se propagó a 24 vehículos cercanos, los cuales quedaron completamente calcinados.

Una fuente de seguridad, no obstante, informó que el camión transportaba realmente cilindros de gas y que el conductor perdió el control del vehículo debido a una avería en la dirección. En el lugar, una multitud y los servicios de emergencia se congregaron, mientras una excavadora trabajaba en la remoción de los restos de los vehículos afectados.

Los accidentes de tráfico son un problema serio y frecuente en Egipto, relacionados con factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normativas de seguridad y, en ocasiones, el transporte de más pasajeros de los permitidos. Con infraestructuras antiguas y una alta densidad de población, el país norafricano es comúnmente escenario de accidentes de gran magnitud.