Nueve mineros fueron hallados sin vida hoy miércoles dentro del pozo inundado de una mina en la provincia indonesia de Java Occidental, mientras que otros 17 siguen desaparecidos bajo tierra, dijeron las autoridades locales en un comunicado.

Hasta las 19:00 (hora local) habían sido recuperadas seis cuerpos del Túnel A y tres del Túnel B.

Equipos de rescate empezaron a evaluar el sitio y a bombear el agua de los túneles hoy por la mañana. Las labores de rescate se vieron obstaculizadas por los altos niveles de agua, la estrechez del acceso, el terreno resbaladizo y la iluminación limitada. Se calcula que la mina tiene una profundidad de 100 metros.

Las autoridades siguieron la búsqueda de los 17 mineros desaparecidos, aunque están priorizando la seguridad de los rescatistas.

Once mineros escaparon de una sección de la excavación antes de que las aguas llenaran el pozo, que se localiza en una zona montañosa al sur de la capital indonesia, Yakarta.