Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- Cinco miembros de la Fuerza Aérea de Turquía perdieron la vida tras el accidente de un helicóptero militar en la provincia central de Eskisehir, según informó la cadena NTV. El hecho ocurrió durante un vuelo de entrenamiento y se ha confirmado que el helicóptero AS-532 Cougar fue el implicado en la tragedia.

Las autoridades han localizado los restos de la aeronave y las operaciones de búsqueda y rescate se encuentran activas en la zona. Bomberos de la municipalidad metropolitana de Eskisehir se han sumado a las labores de recuperación, buscando asegurar que no haya más víctimas en el área del siniestro.

Este accidente se suma a una serie de incidentes aéreos en Turquía, ya que el pasado 12 de noviembre un helicóptero S-70 también se estrelló en la provincia de Malatya, resultando en la muerte de cuatro militares que se encontraban a bordo.