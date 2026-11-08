Tragedia en Senegal: al menos 21 migrantes murieron en un naufragio

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- Al menos 21 personas perdieron la vida en el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes frente a las costas de Kébémer, en el noroeste de Senegal. Una persona logró sobrevivir, según lo comunicado este domingo por el Ministerio del Interior del país africano.

El informe oficial detalló que el balance provisional se realizó al anochecer del sábado 7 de noviembre. Fuentes de las fuerzas de seguridad, citadas por la Agencia de Prensa de Senegal (APS), indicaron que cerca de una veintena de cuerpos fueron hallados en la playa de Lompoul, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda y rescate.

Las operaciones están siendo llevadas a cabo por efectivos de la Gendarmería y del cuerpo de bomberos, quienes buscan localizar y recuperar a las víctimas. Las autoridades no han precisado el momento exacto del naufragio, cuántas personas estaban a bordo de la embarcación ni si existen más sobrevivientes, lo que sugiere que el número de fallecidos podría aumentar.

El Ministerio del Interior informó que los servicios estatales permanecen activos para asistir a posibles sobrevivientes y brindar apoyo a los familiares de las víctimas. Además, reafirmaron la intención del Gobierno de combatir las redes de tráfico de personas y de fortalecer la cooperación con países vecinos.

Esta tragedia ocurrió en una de las rutas migratorias que miles de personas de África Occidental utilizan para intentar alcanzar Europa, principalmente las Islas Canarias, a bordo de embarcaciones precarias y frecuentemente sobrecargadas.

En otro operativo, la Gendarmería senegalesa interceptó el sábado frente a Dakar a 142 migrantes, incluyendo mujeres y niños, que intentaban llegar a España en una piragua.