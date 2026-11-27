Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Al menos ocho efectivos militares perdieron la vida tras el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que operaba el jueves en el selvático Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), según confirmó el Comando Especial Vraem de las Fuerzas Armadas el día de hoy.

El comunicado oficial emitido por esta entidad indicó que las labores de búsqueda y rescate lograron localizar la aeronave modelo MI-17, con matrícula FAP 636, que había estado desaparecida desde el jueves con un total de nueve efectivos, de los cuales uno logró sobrevivir.

Entre las ocho víctimas se encuentran cinco miembros de la FAP y tres efectivos del Ejército del Perú, según lo detallado en el texto.

Los reportes preliminares sobre el siniestro indican que la unidad aérea se estrelló en el sector rural de Sanabamba, en la jurisdicción de la sureña región andina de Ayacucho, mientras cumplía con una misión de extracción de una patrulla.

Las autoridades militares han señalado que las circunstancias exactas y las causas que llevaron a la caída del helicóptero están siendo investigadas por los organismos competentes, a quienes se les está brindando todas las facilidades técnicas necesarias para esclarecer los hechos.