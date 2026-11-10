Tragedia en Oviedo: explosión de artefacto causa muertes y heridos tras tiroteo

Buenos Aires, 10 de noviembre (Xinhua) — Un agente de policía falleció y otro resultó herido en una explosión ocurrida este martes por la mañana en Oviedo, norte de España, según informó la agencia de noticias española EFE, citando fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes se habían desplazado por un tiroteo en un edificio de viviendas del barrio de Villafría de la ciudad, sobre las 07:00 de la mañana hora local (06:00 GMT), donde resultó herida una mujer, averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

Al llegar al lugar, la Policía descubrió una mochila que contenía un artefacto explosivo a la entrada del edificio, que posteriormente estalló, según informó la EFE.

La mujer quedó fuera de peligro

Horas después se informó que la mujer, que fue hospitalizada, se hallaba fuera de peligro.

Según el sindicato policial JUPOL, cuando llegaron al portal del edificio, los policías localizaron una mochila con explosivos e intentaron sacarla fuera cuando estalló.

El agente que sobrevivió a la explosión perdió al menos una pierna y su estado de salud es muy grave, informaron medios locales.

El presunto autor del tiroteo y propietario de la mochila con explosivos tiene múltiples antecedentes penales, si bien la Policía descarta una motivación terrorista, declararon fuentes policiales a la agencia de noticias española EFE.

Posteriormente, quedó desplegado un amplio operativo policial para localizar al sospechoso, que sigue huido y podría ir armado, indicó la Policía.