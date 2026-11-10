Tragedia en Oviedo: explosión de artefacto causa muertes y heridos tras tiroteo
Un agente de policía perdió la vida y otro resultó gravemente herido en una explosión en Oviedo, España. La mochila con el artefacto estalló al llegar las fuerzas al lugar del tiroteo.
FOTO: Villafría, Oviedo, España.
Buenos Aires, 10 de noviembre (Xinhua) — Un agente de policía falleció y otro resultó herido en una explosión ocurrida este martes por la mañana en Oviedo, norte de España, según informó la agencia de noticias española EFE, citando fuentes de la Policía Nacional.
Los agentes se habían desplazado por un tiroteo en un edificio de viviendas del barrio de Villafría de la ciudad, sobre las 07:00 de la mañana hora local (06:00 GMT), donde resultó herida una mujer, averiguó la Agencia Noticias Argentinas.
Al llegar al lugar, la Policía descubrió una mochila que contenía un artefacto explosivo a la entrada del edificio, que posteriormente estalló, según informó la EFE.
La mujer quedó fuera de peligro
Horas después se informó que la mujer, que fue hospitalizada, se hallaba fuera de peligro.
Según el sindicato policial JUPOL, cuando llegaron al portal del edificio, los policías localizaron una mochila con explosivos e intentaron sacarla fuera cuando estalló.
El agente que sobrevivió a la explosión perdió al menos una pierna y su estado de salud es muy grave, informaron medios locales.
El presunto autor del tiroteo y propietario de la mochila con explosivos tiene múltiples antecedentes penales, si bien la Policía descarta una motivación terrorista, declararon fuentes policiales a la agencia de noticias española EFE.
Posteriormente, quedó desplegado un amplio operativo policial para localizar al sospechoso, que sigue huido y podría ir armado, indicó la Policía.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Oviedo?
Una explosión de un artefacto en una mochila causó la muerte de un agente policial y heridas a otro en un tiroteo.
¿Quiénes son las víctimas?
Un agente de policía falleció y otro resultó gravemente herido, además de una mujer que se encontraba en el lugar.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El suceso tuvo lugar el martes por la mañana, alrededor de las 07:00 hora local.
¿Dónde se produjo la explosión?
La explosión se registró en un edificio del barrio de Villafría, en Oviedo, España.
¿Por qué se activó la policía?
Los agentes respondieron a un tiroteo en la zona, donde hallaron la mochila explosiva que detonó.
[Fuente: Noticias Argentinas]