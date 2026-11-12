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Tragedia en Nepal: camioneta se despeña en montaña y deja 10 muertos y 5 heridos

En un accidente en Nepal, una camioneta de pasajeros se salió de una carretera en una montaña, resultando en 10 muertes y 5 heridos. La policía investiga las causas del siniestro ocurrido cerca de Bhimphedi.

12/11/2026 | 04:59Redacción Cadena 3

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Una camioneta se estrella en montaña en Nepal y causa 10 muertos y 5 heridos

FOTO: Una camioneta se estrella en montaña en Nepal y causa 10 muertos y 5 heridos

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KATMANDÚ, Nepal (AP) — Una camioneta de pasajeros se salió de una carretera de montaña en Nepal y al menos 10 personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas en el accidente el jueves, informó la policía.

El vehículo rodó unos 700 metros (2.300 pies) fuera de la vía antes de detenerse en una ladera cerca de la aldea de Bhimphedi, a unos 60 kilómetros (31 millas) al suroeste de la capital, Katmandú.

Agentes de una comisaría cercana trasladaron a los sobrevivientes a hospitales para ser atendidos.

La causa del siniestro no estaba clara, pero la policía abrió una investigación al respecto.

Nepal celebra esta semana el festival de Tihar y es habitual que la gente viaje a sus hogares para festejar en familia.

Los accidentes de autobús en el país se deben en su mayoría a carreteras y vehículos con un mantenimiento deficiente. Gran parte de la nación himalaya está cubierta de montañas con carreteras estrechas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nepal?
Una camioneta de pasajeros se salió de una carretera en una montaña, resultando en 10 muertos y 5 heridos.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el jueves, durante la celebración del festival de Tihar.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro?
El incidente ocurrió cerca de la aldea de Bhimphedi, a 60 kilómetros de Katmandú.

¿Cómo se produjo el accidente?
El vehículo rodó unos 700 metros fuera de la vía, aunque la causa exacta aún se investiga.

¿Por qué son comunes estos accidentes en Nepal?
Los accidentes se deben a carreteras y vehículos en mal estado, ya que gran parte del país tiene carreteras estrechas y montañosas.

[Fuente: AP]

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