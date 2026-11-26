KARACHI, Pakistán (AP) — Un edificio de seis pisos en construcción se vino abajo el miércoles en Karachi y causó la muerte de al menos cuatro personas, informaron el jueves las autoridades, mientras los rescatistas buscaban a otras 17 personas que se cree que están atrapadas bajo los escombros.

Se han rescatado a 14 personas heridas del edificio derrumbado en el barrio Baloch Colony de Karachi, indicó el policial local Ammar Awan.

Imágenes de televisión desde el lugar en la ciudad portuaria del sur de Pakistán mostraron a los rescatistas, equipados con uniformes naranjas y cascos, de pie sobre enormes las losas de concreto derrumbadas, entre mampostería rota y soportes de obra enredados. En un primer momento, los rescatistas reportaron un deceso, pero durante la noche se recuperaron otros tres cuerpos.

Nasrullah Abbasi, un funcionario del gobierno, dijo que las familias reportaron a 17 personas como desaparecidas desde el colapso.

El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, señaló que sacar a quienes están bajo los escombros seguía siendo la prioridad, pero no ofreció una cifra de desaparecidos. Las autoridades destituyeron el jueves a más de una docena de funcionarios por presunta negligencia, según un comunicado del gobierno.

Los derrumbes de edificios son habituales en Pakistán, donde las normas de construcción a menudo se aplican de manera deficiente y los constructores suelen emplear materiales de calidad inferior o pasan por alto las regulaciones de seguridad para reducir costos. En la ciudad noroccidental de Peshawar, el derrumbe del techo de una escuela privada causó recientemente la muerte de 34 niños y un maestro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.