FOTO: Rescatistas trasladan a una víctima desde un pozo minero inundado, en Java Occidental, Indonesia.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Dieciséis mineros fueron encontrados sin vida en una mina inundada de la provincia Indonesia de Java Occidental, mientras que otros diez siguen desaparecidos bajo tierra, de acuerdo con la información proporcionada por el medio local CNBC.

La Agencia Noticias Argentinas pudo conocer que el portavoz de la Policía de Java Occidental, Kombes Pol Hendra Rochmawan, confirmó la recuperación de 16 cuerpos, mientras que el informe matutino de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) contabilizaba 13 cuerpos evacuados, de los cuales 6 ya habían sido identificados por el equipo forense.

Según el reporte de la agencia Xinhua, los equipos de rescate han estado bombardeando agua del pozo, que se encuentra a unos 100 metros de profundidad, desde la madrugada del miércoles. Esta tarea se ve dificultada por el elevado nivel de agua, los accesos angostos, el terreno resbaladizo y la escasa iluminación.

Las autoridades siguen buscando a los mineros desaparecidos tras las intensas lluvias del lunes que provocaron el desbordamiento del río Ciseureuh, inundando la mina. En este contexto, un total de 11 mineros lograron escapar de una parte de la excavación antes de que el agua inundara el pozo, en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta.