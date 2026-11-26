Tragedia en Indonesia: 16 mineros hallados sin vida y 10 continúan desaparecidos en inundación
Continúa la búsqueda de los mineros tras las fuertes lluvias que el lunes hicieron que el río Ciseureuh se desbordara e inundara la mina.
FOTO: Rescatistas trasladan a una víctima desde un pozo minero inundado, en Java Occidental, Indonesia.
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Dieciséis mineros fueron encontrados sin vida en una mina inundada de la provincia Indonesia de Java Occidental, mientras que otros diez siguen desaparecidos bajo tierra, de acuerdo con la información proporcionada por el medio local CNBC.
La Agencia Noticias Argentinas pudo conocer que el portavoz de la Policía de Java Occidental, Kombes Pol Hendra Rochmawan, confirmó la recuperación de 16 cuerpos, mientras que el informe matutino de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) contabilizaba 13 cuerpos evacuados, de los cuales 6 ya habían sido identificados por el equipo forense.
Según el reporte de la agencia Xinhua, los equipos de rescate han estado bombardeando agua del pozo, que se encuentra a unos 100 metros de profundidad, desde la madrugada del miércoles. Esta tarea se ve dificultada por el elevado nivel de agua, los accesos angostos, el terreno resbaladizo y la escasa iluminación.
Las autoridades siguen buscando a los mineros desaparecidos tras las intensas lluvias del lunes que provocaron el desbordamiento del río Ciseureuh, inundando la mina. En este contexto, un total de 11 mineros lograron escapar de una parte de la excavación antes de que el agua inundara el pozo, en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Indonesia?
Una mina en Java Occidental se inundó, resultando en 16 mineros muertos y 10 desaparecidos.
¿Quién confirmó la tragedia?
El portavoz de la Policía de Java Occidental, Kombes Pol Hendra Rochmawan, confirmó la muerte de los mineros.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El evento ocurrió tras las intensas lluvias del lunes, que desbordaron el río Ciseureuh.
¿Dónde ocurrió la inundación?
En una mina ubicada en la provincia de Java Occidental, Indonesia, al sur de Yakarta.
¿Cómo están trabajando los rescatistas?
Están bombeando agua del pozo, enfrentando condiciones difíciles debido al alto nivel de agua y el terreno resbaladizo.
[Fuente: Noticias Argentinas]