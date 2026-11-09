Tragedia en Brasil: Diez personas fallecen tras caer su automóvil en un lago en Río de Janeiro

Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) -- Un trágico accidente ocurrido en el municipio de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro, dejó un saldo de diez muertos, incluidos cuatro niños. Las autoridades locales confirmaron la información, señalando que el hecho tuvo lugar en horas de la madrugada en la localidad de Ataulfo de Paiva, en la zona rural, cerca de la carretera RJ-155, que conecta Barra Mansa con Angra dos Reis.

Según datos proporcionados por la Policía Militar, las víctimas incluyen una bebé, una niña y dos niños, así como cuatro mujeres y dos hombres. Hasta el momento, no se han identificado oficialmente a los fallecidos.

El accidente se produjo cuando el vehículo, una camioneta Chevrolet Captiva, volcó y cayó en el lago. Un transeúnte que pasaba por el lugar fue quien alertó a los servicios de emergencia sobre el incidente.

Los equipos del Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente al sitio y lograron recuperar los diez cuerpos del interior del automóvil, los cuales fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Volta Redonda para su identificación.

La Policía Civil ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del accidente, con el objetivo de determinar las causas que llevaron al vehículo a salirse de la carretera y caer al agua. También se busca identificar a las víctimas de manera oficial.

Las primeras hipótesis apuntan a un accidente con resultado de muerte por ahogamiento en una zona donde la iluminación es escasa y, según los informes iniciales, no se han encontrado cámaras de seguridad visibles en las cercanías que puedan haber registrado el hecho.