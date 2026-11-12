FOTO: Tiroteo en Washington D.C.: al menos cinco heridos en un ataque en Logan Circle

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- Al menos cinco personas resultaron heridas de bala este jueves durante un tiroteo en el barrio de Logan Circle, en Washington D.C., a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca.

La Policía desplegó un amplio operativo en distintos puntos del sector y pidió a los ciudadanos que eviten las inmediaciones de la calle 15, mientras varias calles permanecen cortadas al tránsito. Además, algunos colegios cercanos fueron confinados de manera preventiva, informaron medios internacionales.

En ese marco, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también se sumaron al procedimiento para colaborar con las fuerzas locales.

Según informó la agencia Associated Press, el despliegue se concentra cerca del 1500 de la calle 15, en un área residencial y comercial donde hay edificios de viviendas, una iglesia, un gimnasio y un supermercado.

Por el momento, las autoridades no detallaron cómo se produjo el ataque ni el lugar exacto donde se efectuaron los disparos. Tampoco se difundieron detalles sobre las víctimas o posibles sospechosos.