Tensiones entre China y EE. UU. por restricciones en exportación de chips antes de APEC
China condena las recientes limitaciones impuestas por EE. UU. en la exportación de chips avanzados, considerándolas coerción económica. Se avecina un encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump.
FOTO: Los chips de la polémica se utilizan en tecnología.
Buenos Aires, 17 noviembre (NA-Xinhua) — China ha expresado su rechazo a las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos en la exportación de chips avanzados, las cuales califica como un claro ejemplo de coerción económica y abuso de jurisdicción extraterritorial. La postura fue comunicada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, quien aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos del país.
Esta respuesta surge tras la emisión de una norma provisional por parte del Departamento de Comercio estadounidense, que regula el acceso remoto a tecnologías de superinteligencia. En una conferencia de prensa, Jiakun explicó que la normativa se justifica por el riesgo de que chips sean enviados ilegalmente a China desde países como Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil, exigiendo licencias de exportación para estos envíos.
El propósito de estas medidas es evitar que entidades y naciones bajo restricciones accedan a tecnología sensible de origen estadounidense. Guo señaló que Estados Unidos ha ampliado de manera excesiva el concepto de seguridad nacional, abusando de las restricciones a la exportación y alterando arbitrariamente el comercio y la cooperación tecnológica entre China y otras naciones.
“Estados Unidos reprime sin justificación el desarrollo de las industrias chinas de alta tecnología”, afirmó el vocero, resaltando la naturaleza perjudicial de estas acciones para el comercio internacional y la estabilidad de las cadenas de suministro globales.
“Estas prácticas constituyen un ejemplo típico de coerción económica y jurisdicción extraterritorial, contravienen los consensos alcanzados por ambas partes, socavan los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, y perturban la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro a nivel mundial”, concluyó Jiakun.
Lectura rápida
¿Qué restricciones impuso EE. UU.?
Limitaciones a la exportación de chips avanzados a varios países, requiriendo licencias de exportación.
¿Cómo respondió China?
China criticó las restricciones, calificándolas de coerción económica y prometió proteger sus intereses.
¿Quién es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino?
El portavoz es Guo Jiakun.
¿Qué países están involucrados en la normativa?
Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil.
¿Cuál es el objetivo de las restricciones?
Impedir que entidades restringidas accedan a tecnología estadounidense sensible.
[Fuente: Noticias Argentinas]