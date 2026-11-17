FOTO: Los chips de la polémica se utilizan en tecnología.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA-Xinhua) — China ha expresado su rechazo a las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos en la exportación de chips avanzados, las cuales califica como un claro ejemplo de coerción económica y abuso de jurisdicción extraterritorial. La postura fue comunicada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, quien aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos del país.

Esta respuesta surge tras la emisión de una norma provisional por parte del Departamento de Comercio estadounidense, que regula el acceso remoto a tecnologías de superinteligencia. En una conferencia de prensa, Jiakun explicó que la normativa se justifica por el riesgo de que chips sean enviados ilegalmente a China desde países como Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil, exigiendo licencias de exportación para estos envíos.

El propósito de estas medidas es evitar que entidades y naciones bajo restricciones accedan a tecnología sensible de origen estadounidense. Guo señaló que Estados Unidos ha ampliado de manera excesiva el concepto de seguridad nacional, abusando de las restricciones a la exportación y alterando arbitrariamente el comercio y la cooperación tecnológica entre China y otras naciones.

“Estados Unidos reprime sin justificación el desarrollo de las industrias chinas de alta tecnología”, afirmó el vocero, resaltando la naturaleza perjudicial de estas acciones para el comercio internacional y la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

“Estas prácticas constituyen un ejemplo típico de coerción económica y jurisdicción extraterritorial, contravienen los consensos alcanzados por ambas partes, socavan los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, y perturban la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro a nivel mundial”, concluyó Jiakun.