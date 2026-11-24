Buenos Aires, 24 noviembre (NA) — En el centro de Tokio, se llevó a cabo una protesta antibélica que reunió a cientos de manifestantes, quienes chocaron con las fuerzas policiales, según informaron medios internacionales.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los manifestantes, muchos de ellos con cascos y pancartas antimilitaristas, enfrentándose a los agentes mientras gritaban consignas como "¡Contra Takaichi!" y "¡No a la guerra!".

Los participantes de la protesta incluyeron grupos pacifistas y opositores a las políticas de seguridad del gobierno, que se oponen a las revisiones propuestas a la Constitución pacifista de Japón, el aumento del gasto militar y políticas que, según advierten, podrían llevar al país a involucrarse en conflictos militares regionales.

Esta marcha se suma a una serie de protestas contra la guerra y la militarización que han tenido lugar en Tokio en los últimos meses, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.