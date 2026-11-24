Tensión en Japón: Protestas antibélicas y rechazo a uso militar de aeropuerto en Okinawa
Cientos de personas se manifestaron en Tokio, enfrentando a la policía. En Okinawa, autoridades rechazaron el uso militar de un aeropuerto civil por parte de Estados Unidos, generando un fuerte descontento.
FOTO: En Tokio, manifestantes chocaron con la policía antidisturbios.
Buenos Aires, 24 noviembre (NA) — En el centro de Tokio, se llevó a cabo una protesta antibélica que reunió a cientos de manifestantes, quienes chocaron con las fuerzas policiales, según informaron medios internacionales.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los manifestantes, muchos de ellos con cascos y pancartas antimilitaristas, enfrentándose a los agentes mientras gritaban consignas como "¡Contra Takaichi!" y "¡No a la guerra!".
Los participantes de la protesta incluyeron grupos pacifistas y opositores a las políticas de seguridad del gobierno, que se oponen a las revisiones propuestas a la Constitución pacifista de Japón, el aumento del gasto militar y políticas que, según advierten, podrían llevar al país a involucrarse en conflictos militares regionales.
Esta marcha se suma a una serie de protestas contra la guerra y la militarización que han tenido lugar en Tokio en los últimos meses, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.
Okinawa rechaza las actividades militares de EE.UU.
Por otro lado, las autoridades de la prefectura de Okinawa instaron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a no utilizar un aeropuerto civil ubicado en el mar de la China Oriental para reabastecer combustible.
El 16 de noviembre, el Ejército estadounidense notificó su intención de usar el aeropuerto de Shimojishima el 23 de noviembre, con el objetivo de repostar dos helicópteros MH-47G provenientes de bases estadounidenses en el extranjero.
No obstante, las autoridades locales solicitaron que el Ejército se abstuviera de utilizar las instalaciones, salvo en casos de emergencia. Para ello, invocaron el Memorándum de Yara y la Confirmación de Nishime, acuerdos establecidos con las autoridades japonesas en 1971 y 1979, respectivamente, que determinan que el aeropuerto está destinado, en principio, exclusivamente a la aviación civil.
"El uso habitual de aeronaves militares en tiempos de paz genera preocupación por sus posibles efectos en la vida cotidiana y las actividades comerciales de los residentes de la prefectura, así como por la carga psicológica que supone para ellos", afirmaron las autoridades de Okinawa, según una crónica del sitio Actualidad RT.
Retiro de la solicitud del Ejército estadounidense
En las últimas horas, el Ejército estadounidense finalmente retiró la solicitud, y los dos helicópteros se dirigieron a la base aérea de Kadena, también en Okinawa.
Si se hubiera concretado la operación, habría sido la primera vez en 20 años que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizarían las instalaciones de Shimojishima.
Este incidente ocurre en medio de los pedidos del Gobierno de Japón a EE.UU. para que refuercen la disciplina entre sus militares en el país y adopten medidas preventivas efectivas.
La situación se agrava tras la detención de otro marine en Okinawa por conducir bajo los efectos del alcohol durante el toque de queda impuesto tras el asesinato de una mujer japonesa por parte del cabo estadounidense Devin Ballard en octubre.
La isla de Okinawa estuvo bajo control estadounidense entre 1945 y 1972, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y sigue albergando la mayoría de las bases de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en el país.
En la actualidad, aproximadamente 30.000 militares estadounidenses continúan destinados en esa isla japonesa.
Además de Ballard, en los últimos dos años, otros militares estadounidenses, Jamel Clayton y Brennon R. E. Washington, han sido condenados a siete y cinco años de prisión, respectivamente, por agresión sexual y violación en Japón.
[Fuente: Noticias Argentinas]