TAIPEI, Taiwán (AP) — Taiwán se encuentra en plena jornada electoral este sábado, eligiendo alcaldes, concejales y otros líderes locales en sus 22 ciudades y condados. Estos comicios son clave para evaluar el desempeño del partido gobernante en el ámbito local.

Las urnas abrieron a las 8 de la mañana y se espera que cierren a las 4 de la tarde, con resultados que se contabilizarán y anunciarán el mismo día. Los ganadores asumirán sus funciones por un período de cuatro años.

A diferencia de las elecciones presidenciales, donde las relaciones con China son un tema central, la atención en esta votación se centra en preocupaciones locales, como las prestaciones de seguridad social y otros asuntos que impactan la vida diaria de los ciudadanos.

No obstante, Beijing no ha estado ausente del debate electoral. Las autoridades de Taiwán han denunciado intentos de China por desestabilizar la confianza en el sistema electoral, acusaciones que han sido desmentidas por las autoridades chinas.

En este contexto, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán reportó aproximadamente 33 incursiones de aviones de guerra del Ejército Popular de Liberación de China entre el viernes y el sábado, incluyendo bombarderos y cazas que se dirigieron hacia la isla.

Los principales contendientes en estas elecciones son candidatos del Partido Democrático Progresista (PDP) y del Partido Nacionalista (KMT), este último con un historial de buenos resultados en elecciones locales. En 2022, el PDP logró triunfar en solo cinco de las 22 localidades.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha estado apoyando a los candidatos del PDP, incluyendo su presencia en un evento en la ciudad de Taoyuan para respaldar al candidato a alcalde de su partido.

Es importante recordar que Taiwán es una democracia autogobernada, aunque Beijing considera que forma parte de su territorio. Antes de las elecciones, el gobierno de Taiwán instó a la población a estar alerta ante posibles desinformaciones en redes sociales, citando los esfuerzos chinos por difundir noticias falsas.

La capital, Taipei, históricamente ha sido un bastión del KMT, pero el candidato a alcalde del PDP, Puma Shen, se presenta como un fuerte competidor frente al actual alcalde Chiang Wan-an.

En otras localidades, se destacan las contiendas en Nueva Taipei y Kaohsiung. El actual alcalde de Nueva Taipei es del KMT, mientras que la alcaldía de Kaohsiung es ocupada por el PDP.

Además, el Partido Popular de Taiwán participa en algunas elecciones menores y apoya al candidato del KMT en la carrera por la alcaldía de Taipei.

Las calles de Taipei están decoradas con coloridos carteles que promocionan a cada candidato. La votante Chang Li-fen llegó temprano a su casilla electoral y, sin mencionar al candidato, expresó que votó por quien cree que será el mejor para la economía. "Si la economía de Taiwán es buena, solo entonces la gente podrá vivir bien", manifestó.

Los candidatos han llevado a cabo mítines el día anterior a las elecciones para atraer votantes. Puma Shen recorrió la ciudad en una caravana de vehículos, deteniéndose para saludar a sus simpatizantes, mientras que Chiang Wan-an organizó un mitin con seguidores del KMT que mostraban globos y banderas en apoyo.