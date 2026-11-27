Buenos Aires, 27 noviembre (NA)- El gobierno de Taiwán manifestó su descontento ante las limitaciones que enfrenta para fortalecer sus relaciones con naciones de América Latina, poniendo especial énfasis en la postura de Argentina, Bolivia y Uruguay. Estos países fueron señalados por el gobierno taiwanés por implementar restricciones que impiden una mayor colaboración en áreas tecnológicas, comerciales y educativas.

Las afirmaciones provienen del ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung, quien durante una rueda de prensa con medios internacionales, subrayó que ciertos países de la región están desaprovechando valiosas oportunidades de desarrollo que podrían derivarse del potencial tecnológico de Taiwán.

El canciller expresó el interés de Taiwán en profundizar lazos con las naciones del Mercosur, así como en impulsar iniciativas que favorezcan el avance tecnológico y la innovación. En este sentido, lamentó la escasez de progresos en proyectos de cooperación que Taipei ha promovido en diversos países sudamericanos.

Sobre la situación en Uruguay, Lin mencionó que se han realizado esfuerzos por parte de delegaciones taiwanesas para establecer una cámara comercial del Río de la Plata, con el fin de potenciar los intercambios económicos. Sin embargo, el funcionario notó que las autoridades uruguayas han adoptado una postura cautelosa respecto a esta propuesta.

En lo que respecta a Argentina, el canciller indicó que Taiwán intentó fortalecer los lazos durante la administración del presidente Javier Milei, pero no logró establecer canales de cooperación más efectivos con la Cancillería argentina. Según Lin, existen amplias oportunidades de complementariedad entre las capacidades tecnológicas de Taiwán y sectores clave de la economía argentina, como la producción agropecuaria y la minería.

Lin también dirigió sus comentarios hacia Bolivia, defendiendo la apertura de una oficina de representación taiwanesa en el país para facilitar la gestión de visados y promover programas de intercambio y capacitación. En este contexto, cuestionó la influencia que, según él, ejerce China sobre decisiones estratégicas del gobierno boliviano, especialmente en lo que respecta a recursos minerales.

Estas declaraciones surgen en medio de la continua disputa diplomática entre Taiwán y la República Popular China, que considera a la isla como parte de su territorio y lleva a cabo una política exterior activa para limitar el reconocimiento internacional de Taiwán y restringir sus vínculos oficiales con otros estados.

El canciller taiwanés subrayó que esta estrategia también se manifiesta en América Latina mediante presiones políticas y diplomáticas dirigidas a gobiernos, instituciones y organizaciones que mantienen contacto con Taipei.

Se mencionaron episodios recientes en Argentina y Uruguay relacionados con actividades académicas, culturales y legislativas vinculadas a Taiwán o a la situación de los derechos humanos en China. Según la posición de Taipei, varias de estas iniciativas habrían encontrado objeciones o cuestionamientos diplomáticos provenientes de Beijing.

Actualmente, Taiwán mantiene relaciones diplomáticas plenas con Paraguay, el único país sudamericano que reconoce oficialmente a la isla. A pesar de esto, el gobierno taiwanés busca establecer vínculos económicos, comerciales y tecnológicos con otras naciones de la región, incluso sin relaciones diplomáticas formales.

Las declaraciones de Lin reflejan la creciente competencia geopolítica entre Taiwán y China en América Latina, una región donde Beijing ha ampliado considerablemente su influencia económica y diplomática en las últimas dos décadas, mientras Taipei intenta preservar espacios de cooperación e influencia institucional.