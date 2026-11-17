FOTO: Suspenden a docentes de UTEC por insultos a alumnos en clase virtual grabada

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Una conversación entre dos docentes de la Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) que quedó registrada en video, en el marco de una clase virtual, expuso comentarios sobre situaciones personales de algunos alumnos.

Se trata de docentes de la Licenciatura en Tecnología de la Información, quienes fueron suspendidos preventivamente por la institución, que abrió sumarios administrativos para determinar responsabilidades.

El polémico video, que fue difundido por medios locales, captura una instancia de la clase destinada a que los alumnos evacúen dudas, aunque ningún estudiante se conectó.

Ante la ausencia de los alumnos, los dos profesores comenzaron a hablar entre ellos sobre el desempeño del grupo, sin darse cuenta de que la plataforma grababa dichas sesiones.

Cuáles fueron los insultos de los docentes de la UTEC

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la docente, que había preparado material para la clase, dijo: "No van a venir. Los voy a mandar a todos a examen, que se vayan a la p*ta que los parió, me tienen harta."

En ese marco, su colega coincidió con las críticas al rendimiento del grupo y ambos cuestionaron los trabajos que, según consideraban, sus autores no podían defender.

Además, la profesora, mientras tomaba mate, mencionó el nivel de detalle de sus correcciones: "Les hice un libro a cada uno, un poco más diciéndole 'usted es bobo, haga esto'."

Y eso no fue todo, ya que, indignada, lanzó "¡Qué gente pelot*da, Dios mío!."

Mientras revisaban las entregas pendientes, expresó su malestar por los trabajos recibidos: "Seguiré corrigiendo las porquerías estas de entrega", expresó.

De esa manera, mencionaron a un alumno en particular, a quien el docente calificó de "loco" y la docente de "psicópata."

En un momento, deciden dar por finalizada la sesión, y ella descarga: "¡que se vayan todos a la mierda!" tras lo cual él advierte que la plataforma estaba grabando: "¿Estamos grabando esto?," preguntó, y su compañera aseguró que eliminaría el archivo, ya que no había material de clase para mostrar.

UTEC abrió sumarios y suspendió a los docentes

Tras conocer el video, la UTEC identificó a los involucrados y rechazó sus expresiones por considerarlas incompatibles con los principios de respeto y buen trato de la institución.

En un comunicado, el Consejo Directivo Central informó que dispuso la apertura de sumarios administrativos y la suspensión preventiva de los dos docentes mientras se desarrollen los procedimientos.