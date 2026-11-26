Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — Suiza ha manifestado su pesar por la decisión de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de cerrar su oficina diplomática en Pyongyang, según lo informado por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de esa nación. El DFAE recibió la notificación oficial de esta decisión el mismo día y está organizando el regreso del jefe de la oficina a la Embajada de Suiza en Pekín.

El comunicado emitido aclara que el cierre de la oficina "no cuestiona" las relaciones diplomáticas existentes entre Suiza y la RPDC. Ambos países continuarán sus vínculos diplomáticos a través de la Embajada suiza en Pekín, que también está acreditada ante la RPDC, así como mediante la Embajada de la RPDC en Berna. El texto subraya que "Suiza seguirá impulsando el diálogo a través de estos canales diplomáticos".

Suiza había abierto una oficina de cooperación en Pyongyang en 1997, la cual fue cerrada en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Esta oficina fue reabierta en octubre de 2026. El DFAE destacó que la reapertura se alineaba con la política exterior universalista de Suiza, que busca mantener canales de diálogo con todos los estados, incluso con aquellos con los que existen diferencias.

El comunicado también enfatiza que la reapertura de la oficina en Pyongyang "no afectó en absoluto" la aplicación de las sanciones de Naciones Unidas relacionadas con el programa nuclear de la RPDC, ni las sanciones de la Unión Europea en el contexto de la crisis de Ucrania.

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPDC declaró como persona non grata al jefe de la oficina diplomática suiza en Pyongyang, ordenándole abandonar el país en un plazo de 48 horas y exigiendo el cierre de la delegación. Esta decisión fue tomada en respuesta a lo que la RPDC considera un "acto hostil manifiesto" de las autoridades suizas, que incluyó al Campamento Internacional Infantil de Songdowon en su lista de objetivos sancionados, según reporta la oficial Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Kim Jong Un inspeccionó instalaciones de producción de materiales nucleares

En otro contexto, el líder de la RPDC, Kim Jong Un, realizó una visita a las instalaciones de producción de materiales nucleares y a un centro de investigación de armas nucleares, según informó la KCNA. Durante su inspección, Kim Jong Un, quien también es secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de Asuntos de Estado, evaluó la producción de materiales nucleares y armas nucleares para el año 2026.

El líder instó a reforzar la capacidad de defensa del país, resaltando la necesidad de enfrentar las diversas amenazas nucleares en la península de Corea, en un contexto de "los graves cambios geopolíticos en la reciente estructura internacional de seguridad nuclear", según la agencia.

En sus declaraciones, Kim Jong Un criticó las recientes acciones de los "Estados enemigos" que buscan mejorar sus capacidades nucleares, afirmando que "la imprudente acumulación de armas nucleares y la expansión de la alianza militar nuclear que los Estados enemigos están llevando a cabo rápidamente en la región de la península de Corea representan una amenaza real para el derecho a la seguridad de la RPDC".

El mandatario afirmó que cualquier intento de socavar el estatus constitucional de su país sería considerado como una grave violación de su soberanía nacional, advirtiendo que tales acciones serían vistas como una declaración de guerra. También destacó que el estatus nuclear de la RPDC es "una realidad" y que "negar esta realidad no es más que reconocer el fracaso".