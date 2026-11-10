Sri Lanka: tragedia vial deja cinco muertos y más de 50 heridos en colisión de autobuses
Un grave accidente en la provincia Central Norte de Sri Lanka involucra a dos autobuses públicos y uno privado, dejando varias víctimas fatales y heridos. Las autoridades investigan lo ocurrido.
FOTO: Choque múltiple (imagen de ilustración).
Buenos Aires, 10 de noviembre (NA-Xinhua) — Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar este martes en la Provincia Central Norte de Sri Lanka, donde al menos cinco personas perdieron la vida y más de 50 resultaron heridas tras una colisión múltiple de autobuses, según lo informado por la Policía.
El siniestro ocurrió en el tramo Medawachchiya-Rambewa de la autopista A9, en el distrito de Anuradhapura. En el accidente se vieron involucrados dos autobuses de la Junta de Transporte de Sri Lanka, entidad estatal, así como un autobús privado.
Según las autoridades, el choque se inició cuando los dos autobuses públicos colisionaron frontalmente, y posteriormente, otro autobús privado impactó contra la parte trasera de uno de ellos. Este encadenamiento de colisiones resultó en un alto número de heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica adecuada.
La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, que ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la seguridad vial en el país.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Sri Lanka?
Un accidente de tráfico dejó cinco muertos y más de 50 heridos tras una colisión múltiple de autobuses.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El incidente ocurrió en la autopista A9, en el distrito de Anuradhapura, Provincia Central Norte.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente se registró el martes 10 de noviembre.
¿Quiénes se vieron involucrados?
Estuvieron involucrados dos autobuses públicos de la Junta de Transporte de Sri Lanka y un autobús privado.
¿Qué acciones se están tomando?
La Policía ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente y atender a los heridos.
[Fuente: Noticias Argentinas]