Sri Lanka: tragedia vial deja cinco muertos y más de 50 heridos en colisión de autobuses

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA-Xinhua) — Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar este martes en la Provincia Central Norte de Sri Lanka, donde al menos cinco personas perdieron la vida y más de 50 resultaron heridas tras una colisión múltiple de autobuses, según lo informado por la Policía.

El siniestro ocurrió en el tramo Medawachchiya-Rambewa de la autopista A9, en el distrito de Anuradhapura. En el accidente se vieron involucrados dos autobuses de la Junta de Transporte de Sri Lanka, entidad estatal, así como un autobús privado.

Según las autoridades, el choque se inició cuando los dos autobuses públicos colisionaron frontalmente, y posteriormente, otro autobús privado impactó contra la parte trasera de uno de ellos. Este encadenamiento de colisiones resultó en un alto número de heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica adecuada.

La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, que ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la seguridad vial en el país.