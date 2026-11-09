Sheikh Hasina solicita nuevo pasaporte para regresar a Bangladesh tras su exilio

DACA, Bangladesh (AP) — La ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina ha solicitado un nuevo pasaporte el lunes con el fin de facilitar su retorno del exilio, dos años después de haber sido derrocada en un alzamiento masivo. Esta solicitud se produce en un contexto donde el gobierno de Bangladesh ha intentado obtener su extradición desde India, país en el que se encuentra actualmente.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Hasina afirmó que tiene la intención de regresar a Bangladesh en diciembre, asegurando que lo hará a cualquier costo. Para ello, su abogado envió una carta a la misión diplomática de Bangladesh en Nueva Delhi, solicitando que se le proporcione un nuevo pasaporte y una tarjeta nacional de identidad.

"Este es un paso significativo hacia su regreso a casa. Tras haberle sido revocados sus documentos por el régimen anterior, Su Excelencia espera recuperar sus derechos fundamentales como ciudadana bangladesí y recibir los documentos necesarios", manifestó Abu Obaidha Arin, asistente de Hasina, a la AP. Además, subrayó que Hasina está decidida a regresar a su país y que su retorno es inminente.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores Humaiun Kobir afirmó que el gobierno de Bangladesh está interesado en que Hasina sea extraditada, invocando un tratado de extradición vigente con India. Sin embargo, India ha rechazado esta solicitud. "Queremos que Hasina sea entregada. Será entregada. Es una terrorista. Es una fugitiva", declaró Kobir a los periodistas en Daca.

Hasina fue llevada a India por las fuerzas militares de Bangladesh después de que protestas masivas lideradas por estudiantes la obligaran a dejar el poder el 5 de agosto de 2024. Posteriormente, un tribunal especial la condenó a muerte en 2025 por crímenes contra la humanidad, al determinar que era responsable de una represión que resultó en cientos de muertes y miles de heridos. Las Naciones Unidas han informado que casi 1.400 personas perdieron la vida en esos hechos.

A pesar de las acusaciones, Hasina ha negado haber cometido irregularidades y ha impugnado tanto el veredicto como la legitimidad del juicio en su contra. Tras su destitución, un gobierno interino asumió el control de Bangladesh y celebró elecciones en febrero, donde se prohibió la participación del partido Liga Awami, liderado por Hasina. En dichas elecciones, Tarique Rahman, hijo de una antigua rival política de Hasina, obtuvo una victoria aplastante.