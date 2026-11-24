DACA, Bangladesh (AP) — La derrocada primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, planea regresar al país desde el exilio en India el 16 de diciembre, el día en que se conmemora el Día de la Victoria, cuando la nación obtuvo la independencia tras una guerra con Pakistán.

Hasina se exilió a India el 5 de agosto de 2024, después de que un levantamiento masivo encabezado por estudiantes la obligara a poner fin a sus 15 años en el poder. Fue condenada a muerte en ausencia por crímenes de lesa humanidad relacionados con la revuelta, en la que fallecieron cientos de manifestantes. Hasina rechazó el fallo y ha afirmado que está lista para enfrentar el caso a su regreso.

Abu Abdullah M Saleh, secretario de prensa del primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, dijo a The Associated Press que el gobierno se mantendrá firme en su postura sobre la extradición de Hasina como condenada. "La posición de mi gobierno es muy clara. Fue condenada por un tribunal. Hemos solicitado su extradición", declaró por teléfono.

El viceministro de Exteriores, Humaiun Kobir, dijo a reporteros en una conferencia de prensa el martes que Hasina podría regresar solo "esposada o bajo estricta vigilancia". "La realidad es que nunca se permitirá que ningún terrorista regrese de esta manera sin extradición", afirmó, según fue citado por el principal diario en inglés del país, Daily Star.

Se espera que Hasina sea arrestada a su regreso y enviada a la cárcel. Un fiscal había dicho antes que Hasina no podrá apelar su condena a muerte porque no cumplió los plazos, y que no habría base legal para detener su ejecución.

En Bangladesh existe la figura del indulto presidencial, pero Hasina nunca lo ha solicitado en declaraciones anteriores y ha rechazado el fallo de plano. Tras su anuncio de regresar al país, las tensiones políticas se han disparado en la nación del sur de Asia, que tiene un historial de disturbios. En las últimas semanas han vuelto las explosiones de bombas caseras, los incendios provocados y los cortes de carreteras. Personas no identificadas incendiaron la casa ancestral de un líder interino, mientras que en la localidad natal de Hasina, en otra parte del país, la gente salió a las calles.

El gobierno culpó a los partidarios de la líder de intentar crear caos antes de su regreso. En el comunicado del martes en el que anunciaba la fecha prevista de su regreso, instó a Rahman a organizar su retorno en la aerolínea nacional. "Dado que Sheikh Hasina fue trasladada a India en un avión de Bangladesh el 5 de agosto de 2024, ahora pide al gobierno que organice su viaje desde Delhi de regreso a Daca", indicó su portavoz, Syed Mozammel Ali, en la nota.

"Es profundamente simbólico que haya elegido el 16 de diciembre, nuestro Día de la Victoria, para su regreso previsto a Bangladesh. Creemos firmemente que celebrará este día histórico entre su pueblo, honrando la gran victoria lograda bajo el liderazgo de su padre, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman", dijo a The Associated Press Abu Obaidha Arin, un asistente de Hasina.

"También estamos plenamente convencidos de que regresará y de que bajo su liderazgo tras su retorno, Bangladesh volverá a avanzar hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad", añadió.

El padre de Hasina encabezó la guerra contra Pakistán y fue el primer líder del país. Murió asesinado en un golpe militar en 1975, junto con la mayoría de los miembros de su familia. Hasina y su hermana menor sobrevivieron porque estaban fuera del país en ese momento.

A principios de mes, en una entrevista con la AP, Hasina manifestó que regresaría al país en diciembre a cualquier costo, y que ni siquiera la muerte podría impedirle volver a casa.

También este mes, Hasina instó al gobierno a proporcionarle un nuevo pasaporte y una tarjeta nacional de identidad para facilitar su vuelta, pero las autoridades avanzaron que no le darían la documentación, que fue cancelada por el gobierno interino.

Tres días después de la caída de Hasina, el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus se puso al frente de un gobierno interino y, meses después, entregó el poder al ejecutivo electo del Partido Nacionalista de Bangladesh de Rahman. Con Yunus en el poder, se prohibió el partido de Hasina, la Liga Awami, y se le impidió presentarse a las elecciones de febrero.

Jamaat-e-Islami, el mayor partido islamista del país, que se puso del lado de la junta militar pakistaní en 1971, regresó a la política en esos comicios y ahora es el líder de la oposición. Con Hasina, muchos de sus líderes fueron ejecutados acusados de crímenes de guerra.