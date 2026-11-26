BELGRADO, Serbia (AP) — El presidente del Parlamento de Serbia estableció el jueves una elección presidencial anticipada para el 27 de diciembre, luego de la renuncia del expresidente Aleksandar Vucic en septiembre, tras un intento fallido de asumir el cargo de primer ministro.

La votación presidencial se llevará a cabo después de que un movimiento estudiantil lograra derrotar al derechista Partido Progresista Serbio de Vucic en las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre. Vucic y su partido habían mantenido un control casi absoluto durante 14 años. Tras completar dos mandatos de casi cinco años como presidente, se postuló para primer ministro, pero la ley le impedía buscar un tercer mandato.

El presidente del Parlamento, Aleksandar Cupic, expresó: "Espero que tengamos una elección difícil entre candidatos de primer nivel y sus programas. Construir instituciones democráticas es tarea de todos nosotros". Sin embargo, aún no se ha definido quiénes serán los candidatos presidenciales. Vucic ha insinuado que su partido, el SNS, podría no participar en la elección.

A pesar de que la presidencia en Serbia es principalmente ceremonial, ya que el presidente lidera el ejército y tiene voz en la política exterior, no posee poderes ejecutivos. No obstante, durante su mandato, Vucic concentró el poder en la presidencia, enfrentando acusaciones de autoritarismo. Regularmente anunciaba decisiones y políticas estatales importantes e incluso presidía sesiones del gobierno.

Desde que perdió el poder, Vucic ha acusado a los nuevos ganadores de las elecciones de imponer un "terror revolucionario". Su gobierno sigue en funciones hasta que se forme uno nuevo, lo que ha derivado en un aumento de detenciones de funcionarios y policías sospechosos de abusos durante su administración.

El movimiento estudiantil que ha impulsado estos cambios lideró durante dos años protestas callejeras, que comenzaron tras el colapso de una marquesina en una estación de tren en el norte de Serbia, que resultó en la muerte de 16 personas. Muchos atribuyen la tragedia a la corrupción y negligencia durante la renovación del edificio en Novi Sad.