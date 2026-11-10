Senadores paraguayos amplían denuncia contra familia de Santiago Peña por Ueno Bank

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Legisladores de la oposición en Paraguay han solicitado a la Fiscalía que se amplíe la denuncia contra Leticia Ocampos, esposa del destituido presidente Santiago Peña, así como contra familiares y allegados que presuntamente intervinieron para obstruir el acceso a documentos cruciales en la investigación sobre Ueno Bank.

Los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, todos del Partido Cruzada Nacional, presentaron un pedido formal ante la Fiscalía de Delitos Económicos para ampliar la denuncia penal en la causa 92/2026, conocida como el caso Ueno-Peña, según reportes del diario ABC y fuentes de Noticias Argentinas.

La denuncia se centra en Leticia Ocampos, familiares directos y allegados políticos de Santiago Peña, acusándolos de frustrar la persecución penal y otros delitos relacionados con las operaciones financieras de Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding.

En noviembre de 2025, el juez Diego Alejandro Torres había dado lugar a un amparo constitucional solicitado por estos familiares, que buscaba evitar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregara "documentos de carácter reservado de propiedad" de los mismos.

El pedido de ampliación de denuncia incluye a varias personas cercanas a Santiago Peña, tales como:

Leticia Ocampos, ex primera dama y esposa de Santiago Peña.

Carlos Antonio Ocampos Zelada, padre de la ex primera dama.

María Teresa Villate Garcete, madre de la ex primera dama.

Carlos Ocampos Villate, hermano de la ex primera dama.

Adriana Ocampos Villate, hermana de la ex primera dama.

Ana Palacios de Peña, madre de Santiago Peña.

José Cayetano Peña Nieto, padre de Santiago Peña.

Gonzalo Peña Ocampos, hijo de Santiago Peña.

Serenella Argaña Scavone, nuera de Santiago Peña.

Manuel Peña Palacios, hermano de Santiago Peña.

Francisco Peña Palacios, hermano de Santiago Peña.

Claudia Gómez Abente, cuñada de Santiago Peña, esposa de Manuel Peña.

Rocío Caballero Bosch, cuñada de Santiago Peña, casada con Francisco "Panchi" Peña.

En el documento, los legisladores instan a ampliar la investigación sobre estas personas, solicitar registros de correos, preservar documentos y prohibir su salida del país o realizar movimientos financieros.

¿Cuáles son los vínculos empresariales del expresidente investigados por los legisladores?

Los senadores han señalado que Santiago Peña formó parte de la estructura accionaria del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025. Esta conexión resalta la importancia de identificar los vínculos empresariales y patrimoniales de su entorno familiar, especialmente durante el tiempo en que se realizaron operaciones financieras cuestionadas y se obtuvieron grandes volúmenes de recursos de instituciones públicas y previsionales.

Los legisladores enfatizan que la investigación sobre Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding no debe limitarse a las decisiones tomadas por el Directorio o por las autoridades de los organismos públicos involucrados en la colocación de fondos estatales.

Además, resaltaron que la información solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas es crucial para identificar las conexiones empresariales de los familiares del exmandatario, quienes promovieron una acción judicial que restringió la entrega de dicha documentación oficial.

Santiago Peña fue accionista del grupo empresarial vinculado a Ueno Bank hasta marzo de 2025, y tanto el banco como su grupo experimentaron un crecimiento notable durante su mandato.

Ueno Bank captó grandes sumas de dinero de entidades públicas, mientras que empresas relacionadas con su grupo obtuvieron numerosos contratos con el Estado paraguayo, señala el diario ABC.

El pasado martes, al anunciar la resolución de Ueno Bank, el Banco Central del Paraguay comunicó que la entidad había perdido solvencia debido a la concesión de importantes créditos a empresas asociadas a su propio grupo empresarial.

La semana pasada, el Ministerio Público imputó a Santiago Peña por supuestos delitos de lesión de confianza y administración en beneficio propio, alegando que el exmandatario "habría intervenido en situaciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de sumas significativas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en Ueno Bank.