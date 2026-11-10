Se inicia en Abu Dabi el diálogo entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para buscar la paz

Buenos Aires, 10 noviembre (NA-Xinhua) -- Este martes se dio inicio a una nueva serie de conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Esta reunión marca la primera ocasión en que los tres países se reúnen desde febrero, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

La delegación rusa es liderada por el asesor presidencial Vladimir Medinski e incluye a los viceministros de Asuntos Exteriores Serguei Riabkov y Mijail Galuzin, así como al jefe de la inteligencia militar Igor Kostiukov y otros funcionarios.

Por su parte, la delegación estadounidense está encabezada por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, según un informe de Xinhua.

En cuanto a la delegación ucraniana, está compuesta por Rustem Umerov, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, y Kyrylo Budanov, jefe de la Oficina Presidencial, junto a otros funcionarios, según reportó Interfax-Ucrania.

La agencia de prensa alemana DPA cita a Umerov, quien afirmó que el objetivo de esta ronda de negociaciones es lograr una paz duradera, mientras que Medinski destacó que finalizar la guerra es de interés tanto para los pueblos ucraniano como ruso.

Antes de estas conversaciones trilaterales, la delegación ucraniana mantuvo encuentros con representantes de Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE), así como con enviados de Estados Unidos.