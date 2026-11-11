Scott Bessent y su familia fueron refugiados en una base militar por amenazas de muerte de Irán

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se encuentra en una base militar tras recibir amenazas de muerte de Irán, según informó The New York Times.

Bessent se convirtió en un objetivo para Teherán debido a su rol en la campaña de presión económica que Washington ha implementado contra el régimen iraní desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, tal como lo detalla el sitio 20 Minutos.

El director de Inteligencia Nacional estadounidense, Jay Clayton, había advertido en octubre que Irán había incrementado de manera "sustancial" sus esfuerzos para atacar a ciudadanos estadounidenses, tanto en Oriente Medio como en otras regiones.

Entre los posibles blancos se incluyen funcionarios de la actual Administración y antiguos cargos, incluido Bessent, según el diario neoyorquino, que cita a tres fuentes al tanto de las amenazas.

Los planes de Teherán contra responsables estadounidenses habrían alcanzado "una etapa más avanzada", conforme a las mismas fuentes, aunque no se especificó la magnitud ni la seriedad de las amenazas dirigidas hacia el secretario del Tesoro.

La inquietud respecto a su seguridad se intensificó luego de que The Wall Street Journal publicara una fotografía aérea de su mansión en Georgetown, lo que, según los informes, permitió identificar la ubicación exacta de su residencia y precipitó su traslado a una instalación militar.

Bessent adquirió la vivienda por 12,5 millones de dólares poco después de asumir su cargo en enero de 2025, según datos de la Agencia Noticias Argentinas.

La imagen publicada hizo que su seguridad se volviera una prioridad, dado que facilitó a Irán conocer su dirección exacta.