Santiago Abascal urge a los españoles a votar masivamente: "Que no haya que arrepentirse mañana"
El líder de Vox, Santiago Abascal, votó en Madrid y convocó a los ciudadanos a participar sin temor ni pesimismo en las elecciones generales.
FOTO: El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal.
Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal, ejerció su derecho al voto este domingo en el colegio Pinar del Rey, situado en el distrito madrileño de Hortaleza. En esta ocasión, hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a las elecciones generales con una participación masiva.
"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana", afirmó el dirigente tras depositar su papeleta. Además, Abascal expresó su deseo de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio "sin miedo y sin pesimismo", en un ambiente de libertad y paz, lejos de cualquier tipo de violencia.
El líder de Vox consideró que una alta participación en las urnas constituye "el mayor ejercicio de soberanía" de los ciudadanos españoles y subrayó que "una participación masiva legitima la democracia". En respuesta a la consulta sobre si una mayor movilización podría beneficiar a la izquierda, sostuvo que, a su juicio, eso favorecería "al pueblo".
Por último, Abascal relacionó la participación electoral con la garantía del proceso y enfatizó que una concurrencia significativa "pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña, de cualquier tipo de intimidación". Agradeció también el esfuerzo de los medios de comunicación y mencionó que ya había expresado "todo lo que tenía que decir" durante la campaña.
Lectura rápida
¿Qué solicitó Abascal?
El líder de Vox pidió a los ciudadanos españoles que participen masivamente en las elecciones generales.
¿Dónde votó Abascal?
Votó en el colegio Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza, Madrid.
¿Qué mensaje transmitió?
Animó a votar sin miedo y pesimismo, en un ambiente pacífico.
¿Cómo describió la participación?
La consideró el mayor ejercicio de soberanía y una forma de legitimar la democracia.
¿Qué relación hizo con la seguridad electoral?
Dijo que una alta participación ayuda a evitar trampas e intimidaciones durante el proceso electoral.
[Fuente: Noticias Argentinas]