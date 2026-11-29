FOTO: El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal.

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Santiago Abascal, ejerció su derecho al voto este domingo en el colegio Pinar del Rey, situado en el distrito madrileño de Hortaleza. En esta ocasión, hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a las elecciones generales con una participación masiva.

"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana", afirmó el dirigente tras depositar su papeleta. Además, Abascal expresó su deseo de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio "sin miedo y sin pesimismo", en un ambiente de libertad y paz, lejos de cualquier tipo de violencia.

El líder de Vox consideró que una alta participación en las urnas constituye "el mayor ejercicio de soberanía" de los ciudadanos españoles y subrayó que "una participación masiva legitima la democracia". En respuesta a la consulta sobre si una mayor movilización podría beneficiar a la izquierda, sostuvo que, a su juicio, eso favorecería "al pueblo".

Por último, Abascal relacionó la participación electoral con la garantía del proceso y enfatizó que una concurrencia significativa "pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña, de cualquier tipo de intimidación". Agradeció también el esfuerzo de los medios de comunicación y mencionó que ya había expresado "todo lo que tenía que decir" durante la campaña.