Rusia y Ucrania concluyen negociaciones en Abu Dabi sin avances significativos hacia la paz

FOTO: Las banderas de Ucrania y Rusia en la mesa de negociaciones en Abu Dabi.

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) – Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos finalizaron este miércoles en Abu Dabi la segunda y última jornada de negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra, alcanzando un acuerdo preliminar para un intercambio masivo de prisioneros de guerra, aunque sin lograr avances significativos hacia un acuerdo de paz.

La reunión se llevó a cabo a puertas cerradas durante aproximadamente dos horas, lo que representa la mitad del tiempo que se utilizó en las conversaciones del día anterior, según reportes de medios rusos y occidentales.

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, comunicó al término de las negociaciones que Moscú y Kiev habían alcanzado "un acuerdo de principio sobre un nuevo canje masivo de prisioneros de guerra", cuyos detalles serán anunciados en breve.

Este entendimiento también fue confirmado por representantes de Ucrania y Estados Unidos. Jared Kushner, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, indicó que se tratará de una operación humanitaria de gran envergadura y anticipó que las cantidades de prisioneros involucrados se definirán en las próximas horas.

No obstante, las negociaciones no lograron superar las diferencias fundamentales entre Moscú y Kiev, especialmente en lo que respecta al control de los territorios ucranianos ocupados por Rusia, las garantías de seguridad para ambas partes y las condiciones necesarias para establecer un alto el fuego.

Medinski reconoció que, aunque se alcanzaron algunos entendimientos durante las conversaciones, persisten desacuerdos que requerirán continuar con el diálogo.

Las jornadas de negociación también se centraron en la posibilidad de establecer una nueva arquitectura de seguridad europea, una cuestión que Moscú ha impulsado, mientras que Ucrania insiste en obtener garantías internacionales que eviten una nueva ofensiva rusa.

La delegación rusa estuvo encabezada por Medinski, asesor del presidente Vladímir Putin, mientras que la representación ucraniana fue liderada por Rustem Umérov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Por parte de Estados Unidos participaron Kushner y el enviado especial Steve Witkoff.

Al finalizar la reunión trilateral, los representantes ucranianos sostuvieron conversaciones separadas con delegados europeos y estadounidenses, ya que Rusia rechazó la participación directa de los países europeos en las negociaciones.

Los contactos en Abu Dabi representan un nuevo esfuerzo de Washington por reactivar las gestiones diplomáticas que busquen poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Como próximo paso, Kushner y Witkoff tienen planeado viajar el jueves a Moscú para reunirse con Putin y, posteriormente, mantener conversaciones con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Dublín.