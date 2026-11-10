Rusia, Ucrania y Estados Unidos buscan avanzar en negociaciones en Abu Dabi ante estancamiento del conflicto

Los negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunirán el martes y el miércoles en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en un nuevo intento por poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022. Esta cita se da en un contexto de estancamiento en las conversaciones, que han mostrado pocos avances significativos a lo largo de los meses.

Desde el inicio del conflicto, ha habido múltiples reuniones entre las partes involucradas, aunque los resultados han sido limitados. Entre los hitos más destacados se encuentran la reunión inicial en Bielorrusia en febrero de 2022, donde se acordaron corredores humanitarios, y el encuentro en Antalya, Turquía, donde los ministros de Exteriores de ambos países se vieron por primera vez tras la invasión.

A lo largo de 2022, los diálogos continuaron con altibajos. En marzo, se llevaron a cabo reuniones en Estambul donde se discutió un posible acuerdo de paz, pero las negociaciones se vieron frustradas por exigencias contradictorias de ambas partes. A partir de abril, las conversaciones se hicieron cada vez más complejas, especialmente tras la anexión de regiones ucranianas por parte de Rusia.

En 2023 y 2024, aunque hubo intentos de mediación por parte de terceros países, como Turquía y naciones africanas, no se lograron avances concretos. En 2025, se discutió un plan de paz propuesto por Volodymyr Zelenskyy, pero tampoco se alcanzó un consenso definitivo.

Las reuniones han continuado en diferentes formatos y lugares, incluyendo encuentros trilaterales en Ginebra y Miami, pero el conflicto sigue sin resolverse. La falta de un acuerdo claro y el aumento de tensiones en la región han generado preocupación internacional.

Este encuentro en Abu Dabi representa otra oportunidad para que las partes exploren soluciones a un conflicto que ha provocado miles de muertes y desplazamientos masivos. Sin embargo, la historia reciente sugiere que los avances serán difíciles de lograr, dado el contexto actual y las posiciones firmes de cada nación.