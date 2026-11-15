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Rusia podría usar la fuerza si no hay acuerdo de seguridad con Europa, advierte el Kremlin

El portavoz Dmitri Peskov aseguró que es inútil dialogar sobre el conflicto en Ucrania sin voluntad real de paz. Rusia insiste en la necesidad de un acuerdo de seguridad con Europa.

15/11/2026 | 14:40Redacción Cadena 3

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Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

FOTO: Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

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Moscú, 15 noviembre (Xinhua) -- Rusia alcanzará sus objetivos por la fuerza si no logra llegar a un acuerdo de seguridad con Europa, afirmó este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov señaló durante una entrevista con medios locales que no tendría sentido mantener conversaciones sobre la solución del conflicto en Ucrania y el establecimiento de una estructura de seguridad en Europa si no existe una verdadera voluntad de buscar la paz.

"En algún momento, por supuesto, será necesario abordar este asunto con los europeos", afirmó y enseguida añadió: "Sin embargo, si realmente no deseas la paz, no tendrá sentido".

Anteriormente, Peskov declaró a la agencia de noticias rusa TASS que los negociadores europeos aún no habían intentado ponerse en contacto con Rusia.

Las conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania concluyeron el miércoles en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, sin que se anunciara ningún acuerdo sobre un alto el fuego, las disputas territoriales o las garantías de seguridad a largo plazo.

El enviado estadounidense Jared Kushner afirmó posteriormente esta semana, en una publicación en redes sociales, que Rusia y Ucrania habían acordado ampliar la próxima ronda de conversaciones para incluir a socios europeos.

Según señaló, esto permitiría abordar acuerdos más amplios sobre la seguridad europea en la posguerra, junto con las cuestiones territoriales.

Lectura rápida

¿Qué advirtió el Kremlin?
Rusia podría usar la fuerza si no se llega a un acuerdo de seguridad con Europa.

¿Quién es el portavoz que hizo la declaración?
El portavoz del Kremlin es Dmitri Peskov.

¿Dónde se realizaron conversaciones recientes?
Las conversaciones trilaterales se llevaron a cabo en Abu Dabi.

¿Qué mencionó Peskov sobre las negociaciones?
Dijo que no tendría sentido dialogar si no hay voluntad de paz.

¿Qué propuso Jared Kushner?
Propuso incluir a socios europeos en la próxima ronda de conversaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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