Rusia podría usar la fuerza si no hay acuerdo de seguridad con Europa, advierte el Kremlin

Moscú, 15 noviembre (Xinhua) -- Rusia alcanzará sus objetivos por la fuerza si no logra llegar a un acuerdo de seguridad con Europa, afirmó este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov señaló durante una entrevista con medios locales que no tendría sentido mantener conversaciones sobre la solución del conflicto en Ucrania y el establecimiento de una estructura de seguridad en Europa si no existe una verdadera voluntad de buscar la paz.

"En algún momento, por supuesto, será necesario abordar este asunto con los europeos", afirmó y enseguida añadió: "Sin embargo, si realmente no deseas la paz, no tendrá sentido".

Anteriormente, Peskov declaró a la agencia de noticias rusa TASS que los negociadores europeos aún no habían intentado ponerse en contacto con Rusia.

Las conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania concluyeron el miércoles en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, sin que se anunciara ningún acuerdo sobre un alto el fuego, las disputas territoriales o las garantías de seguridad a largo plazo.

El enviado estadounidense Jared Kushner afirmó posteriormente esta semana, en una publicación en redes sociales, que Rusia y Ucrania habían acordado ampliar la próxima ronda de conversaciones para incluir a socios europeos.

Según señaló, esto permitiría abordar acuerdos más amplios sobre la seguridad europea en la posguerra, junto con las cuestiones territoriales.