FOTO: Rusia aceptó que la Unión Europea intervenga en un mecanismo multilateral de negociación sobre Ucrania.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA-Xinhua) — La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania podría ser abordada una vez que Kiev acepte el carácter innegociable de la exigencia rusa de no unirse a la OTAN, afirmó un alto funcionario diplomático de Rusia este viernes.

"Una vez que esto ocurra, creo que la cuestión de las garantías de seguridad podrá discutirse de una forma u otra", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, quien enfatizó que Rusia está abierta al diálogo, aunque no aceptará la posible adhesión de Ucrania a la OTAN.

Ryabkov remarcó que la incorporación de Ucrania a la OTAN es "una opción completamente inaceptable" para Moscú.

Asimismo, rechazó las propuestas que sugieren otorgar a Ucrania un estatus equiparable al de un miembro de la OTAN o la búsqueda de una solución considerada creativa en este sentido.

"Incluso la idea de una fórmula de 'cuasiadhesión' de Kiev a la OTAN, o la búsqueda de algún tipo de 'solución creativa' al respecto, es una opción inaceptable para nosotros", afirmó el diplomático.