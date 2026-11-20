Rusia abre la puerta a la participación de la Unión Europea en negociaciones sobre Ucrania
El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, sostiene que la adhesión de Ucrania a la OTAN es "una opción completamente inaceptable" y condiciona el diálogo a su reconocimiento.
FOTO: Rusia aceptó que la Unión Europea intervenga en un mecanismo multilateral de negociación sobre Ucrania.
Buenos Aires, 20 noviembre (NA-Xinhua) — La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania podría ser abordada una vez que Kiev acepte el carácter innegociable de la exigencia rusa de no unirse a la OTAN, afirmó un alto funcionario diplomático de Rusia este viernes.
"Una vez que esto ocurra, creo que la cuestión de las garantías de seguridad podrá discutirse de una forma u otra", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, quien enfatizó que Rusia está abierta al diálogo, aunque no aceptará la posible adhesión de Ucrania a la OTAN.
Ryabkov remarcó que la incorporación de Ucrania a la OTAN es "una opción completamente inaceptable" para Moscú.
Asimismo, rechazó las propuestas que sugieren otorgar a Ucrania un estatus equiparable al de un miembro de la OTAN o la búsqueda de una solución considerada creativa en este sentido.
"Incluso la idea de una fórmula de 'cuasiadhesión' de Kiev a la OTAN, o la búsqueda de algún tipo de 'solución creativa' al respecto, es una opción inaceptable para nosotros", afirmó el diplomático.
Lectura rápida
¿Qué está dispuesto a discutir Rusia?
Rusia aceptaría discutir garantías de seguridad para Ucrania si este país reconoce que no se unirá a la OTAN.
¿Quién es el portavoz ruso mencionado?
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia es Sergei Ryabkov.
¿Qué opinan sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN?
Rusia considera que la adhesión de Ucrania a la OTAN es una opción completamente inaceptable.
¿Qué ha dicho Jared Kushner?
Kushner mencionó que Rusia aceptaría la participación de la Unión Europea en un mecanismo de negociación sobre Ucrania.
¿Qué tipo de garantías de seguridad se proponen?
Se sugiere que las garantías de seguridad para Ucrania se basen en el artículo 5 del tratado de la OTAN.
[Fuente: Noticias Argentinas]