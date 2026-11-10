Rubio revela que Trump busca cumbre con Putin y Xi para abordar temas clave

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está interesado en llevar a cabo un encuentro trilateral con sus pares de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, declaró este 10 de noviembre el secretario de Estado, Marco Rubio, al ser interrogado por la prensa sobre el estado actual de las gestiones para concretar estas conversaciones.

"El presidente quiere que esa reunión ocurra si es posible; nosotros creemos que debería ser posible", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, aclarando que Washington ya se encuentra trabajando "para organizarla y darle el marco adecuado".

A pesar de que evitó hacer un anuncio formal por el momento, Rubio anticipó que espera tener novedades al respecto "bastante pronto", según lo que informó la Agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la agenda de la posible cumbre, el secretario de Estado destacó que uno de los puntos prioritarios para el mandatario estadounidense es el desarme y el control estratégico.

"Entre los temas que él [Trump] cree que deberían discutirse está la situación de las armas nucleares en el mundo, cuya proliferación el presidente considera muy peligrosa", explicó.

Al ser preguntado sobre si Pekín estaría dispuesto a abordar el tema de la desnuclearización, Rubio se abstuvo de pronunciarse en nombre del gigante asiático.

"No quiero calificar a qué están abiertos o no. Basta con decir que creo que existe la intención de celebrar esa reunión", respondió.

La eventual reunión trilateral podría llevarse a cabo al margen de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará del 18 al 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

Luego de que Putin confirmara el pasado 25 de septiembre haber recibido la invitación al foro, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, subrayó el 24 de octubre que una cita entre "los líderes de las tres potencias más grandes", en un momento en que "literalmente se sacude todo el planeta", captará la atención de "miles de millones" de personas.

Un día después, el 25 de octubre, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, destacó la seriedad con la que Pekín organiza las negociaciones, según información del sitio Actualidad RT.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó el 3 de noviembre que existe "un intercambio de opiniones por canales diplomáticos sobre lo que podría figurar en la agenda", bajo la coordinación principal de China como país anfitrión, y no descartó además una conversación bilateral entre Putin y Trump.

Finalmente, el propio mandatario estadounidense reiteró el 8 de noviembre su disposición a participar en el encuentro, anticipando que "va a ser interesante" y que los tres líderes "discutirán muchas cosas", incluidos la desnuclearización y los esfuerzos para "poner fin a la guerra en Irán".

Por otro lado, Rubio, afirmó que no existe "ninguna necesidad" de grandes operaciones militares contra Irán, según la agencia de noticias Xinhua.

En una conferencia de prensa tras la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7) en París, Rubio señaló que comentó a los aliados del grupo que la eficacia de las sanciones económicas estadounidenses y de un bloqueo naval está funcionando "tan bien" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene ninguna necesidad de lanzar grandes operaciones de combate contra Irán.

Rubio aseguró que la presión económica que Washington ejerció sobre Teherán se intensificará con el tiempo.

Y subrayó que Estados Unidos sigue abierto a alcanzar un "acuerdo real" con Irán.

Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Rubio indicó que el objetivo es ampliar eventualmente las conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para incluir a Europa, ya que los socios europeos "forman parte de la solución de este problema a largo plazo".

El funcionario describió como "muy productivo" la primera jornada de conversaciones trilaterales en Abu Dabi, aunque apuntó que "queda mucho trabajo por hacer".