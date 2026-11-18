Buenos Aires, 18 noviembre (NA) — El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que las autoridades estadounidenses no han encontrado "ninguna evidencia" que sugiera que las recientes interrupciones en plataformas tecnológicas estén conectadas o sean el resultado de "actores malintencionados". Esta declaración se produjo durante una pausa en su agenda diplomática en Asia, donde buscó tranquilizar a la población estadounidense sobre la reciente suspensión de vuelos y los problemas en servicios bancarios y de comunicación, según informaron diversos medios internacionales.

Unas horas antes, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) admitió que su red de comunicaciones internas, de alta seguridad, había sufrido una caída, como lo destacó un informe de France Presse.

"Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos ninguna evidencia en absoluto; no tenemos indicios, ni evidencia, ni razón alguna para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado con los demás", expresó Rubio a los periodistas en Manila, durante su viaje por Asia con el presidente Donald Trump.

Además, subrayó que no existe "razón para creer que alguno de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores malintencionados, con piratas cibernéticos, con delincuentes, o con otro Estado".

Rubio también hizo referencia a los robos a bancos, señalando que "Hubo un tiempo en que la gente solía entrar físicamente a los bancos con máscaras y armas para robarlos. Ahora pueden hacerlo desde detrás de la pantalla de una computadora al otro lado del mundo, y todas las principales economías del mundo se enfrentan a ese mismo desafío".

Por su parte, la NSA catalogó el fallo en su red ultrasecreta de comunicaciones como una "degradación temporal", explicando que se produjo durante tareas rutinarias de mantenimiento programadas. Sin embargo, la agencia aseguró que sus capacidades continuaban operativas y que su "capacidad para defender la seguridad nacional continúa".

La NSA, que forma parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es responsable de la vigilancia global, así como de la recopilación y el procesamiento de información para inteligencia y contrainteligencia.